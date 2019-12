Des déneigeurs privés de Sept-Îles réclament une plus grande collaboration avec la Ville

Les déneigeurs privés dépendent du déneigement des rues et des trottoirs, service assuré par la Ville, pour pouvoir déneiger les entrées des citoyens.

Selon les déneigeurs privés, le fait de ne jamais savoir quand la Ville procédera au déneigement a des conséquences économiques et opérationnelles sur leur industrie.

Jean-François Dionne, propriétaire de PJF déneigement, se dit cependant satisfait de l'écoute dont a fait preuve la Ville dans le dossier.

Là, aujourd'hui, la rencontre qu'on a eue avec la Ville, c'était très bon. Il y a de nouveaux employés ici, de nouveaux dirigeants et ils étaient ouverts à nos suggestions. Alors on va probablement avoir des outils pour nous aider à déneiger et la collaboration va bien se faire entre déneigeurs privés et la Ville de Sept-Îles, peut-être à partir d'aujourd'hui , espère M. Dionne.

Jean-François Dionne, propriétaire de PJF déneigement Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Selon le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, cette rencontre était nécessaire pour informer les déneigeurs privés de changement dans les méthodes de déneigement de la Municipalité.

Le but de la rencontre ça a été vraiment de mettre les nouveaux changements sur le plan de déneigement au clair , explique-t-il.

La Ville a notamment appris aux déneigeurs privés que des entrepreneurs s’occupaient maintenant du secteur de Clarke City, augmentant les effectifs de déneigement au centre-ville de Sept-Îles.

Le directeur général de Sept-Îles, Patrick Gwilliam. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Alors, quelques fois l’opération de nettoyage va se faire dans les premiers 24 à 48 heures, de sorte que ça repousse encore de la neige dans les entrées des citoyens. Ça, les déneigeurs n’étaient pas au courant , affirme M. Gwilliam.

Plusieurs solutions ont été évoquées par les déneigeurs privés, notamment un appel téléphonique automatisé pour informer les déneigeurs privés des heures de sortie des employés de la Ville. Patrick Gwilliam, directeur général de la ville, se dit ouvert à étudier la question.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle