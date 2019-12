L’itinérance au féminin: une conséquence de la violence conjugale

Quitter une relation abusive et violente est une épreuve difficile. Le geste demande énormément de courage et est le fruit d'une grande réflexion. Au Nouveau-Brunswick, c’est aussi prendre le risque de se retrouver à la rue.

Pour échapper à une relation malsaine et violente, Bertha Daigle, 56 ans, était prête à prendre ce risque pour sauver sa vie.

Trois ans plus tard, les blessures sont toujours vives. Maintenant, je le verrais. Dans ce temps-là, je ne le voyais pas. Je pensais “si ce n’est pas moi, il va aller chercher quelqu’un d’autre”. Alors, je le faisais. Il la violait quotidiennement.

Mais un soir, son ancien conjoint l’a étranglée et l’a menacée de la tuer. C’en était trop. Elle a quitté le village où elle habitait escortée par des policiers et des ambulanciers. Pendant près d’un an, Bertha n’avait plus d’endroit où dormir.

Elle a logé chez une amie, puis chez sa fille. La peur que son ex-conjoint la retrouve la hantait, de même que celle de ne jamais pouvoir avoir un chez-soi bien à elle.

Bertha Daigle ne peut plus travailler. Elle souffre de chocs post-traumatiques. Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Maintenant, Bertha vit dans un appartement en partie subventionné par la province sous la responsabilité du centre d’hébergement Carrefour pour femmes de Moncton.

Avec le Carrefour et les banques alimentaires, je n’ai pas besoin d’aller au magasin. Sans eux, je ne sais même pas où je serais.

Avoir un toit au-dessus de la tête, un lit sur lequel dormir et surtout, un souper chaud tous les soirs lui suffisent. Lorsqu’elle en parle, ses yeux brillent de bonheur, mais difficile de ne pas y déceler une part de tristesse.

Après le loyer, il ne lui reste que 300 $ par mois pour subvenir à ses besoins.

Moi je m’arrange. Je n’ai pas besoin de grand-chose , avoue-t-elle d’un air résigné.

Au Nouveau-Brunswick, une personne seule, bénéficiaire d'aide sociale, reçoit 537 $ par mois. Une femme seule avec une enfant reçoit 750 $ par mois.

En moyenne, un appartement à une chambre à Moncton coûte 750 $ par mois.

La situation est insoutenable, soutient Mélissa Arsenault, intervenante au Carrefour pour femmes de Moncton, le seul centre d’hébergement pour femmes de la région.

L’intervenante de crise passe une bonne partie de sa journée à trouver des appartements pour ses clientes. Quand tu cherches dans ces prix-là, tu trouves aussi des appartements qui ne sont pas bien pour elles. Alors, les femmes nous appellent de nouveau et reviennent au centre parce qu’elles ne peuvent pas rester là.

Mélissa Arsenault est intervenante de crise auprès des enfants Carrefour pour femmes à Moncton. Photo : Radio-Canada

Les mains liées financièrement et émotionnellement, elles aboutissent pour la plupart dans des appartements à prix modiques dont la salubrité est douteuse. Forcément, les espoirs de refaire leur vie pour le mieux sont brisés.

C'est un gros problème et c'est dans notre face. Toute la communauté le voit, mais la réponse de la ville n'est pas à la hauteur. Mélissa Arsenault, intervenante au Carrefour pour femmes

Dans un tel contexte, il est difficile de garder le moral.

Mélissa Arsenault ajoute que l'électricité doit être incluse dans les loyers, ce qui complique les recherches.

Certaines femmes sont incapables de s'ouvrir un compte client chez Énergie NB, seul fournisseur d'électricité dans la grande majorité de la province. Leurs historiques de crédit ont souvent été entachés par les dettes liées à leur précédente union, explique-t-elle consternée.

Quitter avec ses enfants

Néanmoins, les besoins de certaines femmes sont plus grands, surtout celles qui fuient la violence conjugale en emmenant leurs enfants avec elles.

C’est le cas de Samantha. Afin d’assurer la sécurité de la victime, nous lui avons donné un nom fictif.

Cette mère de quatre enfants était en captivité dans sa propre demeure pendant 11 ans.

Je n’avais pas le droit d’avoir d’argent ni d’amis. Je devais rester dans la maison. Mes enfants étaient malheureux. Il abusait d’eux mentalement et physiquement, et de moi aussi.

Elle n’avait pas non plus de permis de conduire. Elle était en état de vulnérabilité et de dépendance totale.

Il y a deux ans, un de ses fils, âgé de 15 ans, est mort subitement d’un accident cardiovasculaire dans son sommeil. Ça m’a fait réaliser que je méritais mieux , confie-t-elle. Ses mots sont saccadés. Elle raconte sa terrible histoire avec une certaine distance qui trahit une volonté de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus.

Elle a quitté son conjoint une première fois avec ses enfants. Sans amis, elle avoue avoir évalué la possibilité de dormir dans un refuge pour sans-abri.

Elle a dû s'y reprendre une deuxième fois pour finalement le quitter pour de bon. Mais ce geste courageux a aussi mis en péril la garde de ses enfants. Sans logis pour les accueillir, elle a dû les laisser chez leur père pendant plusieurs mois.

Dormir dans ce type de refuge est devenue une solution que de plus en plus de femmes à Moncton adoptent, remarque Michèle Nadeau, directrice générale du YWCA, un centre de ressources pour femmes.

Michèle Nadeau est directrice générale au YWCA de Moncton. Le centre vient en aide aux femmes et enfants en difficulté. Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas un endroit où un enfant en bas de l'âge de 16 ans devrait être. Ils ne sont pas en sécurité , défend Michèle Nadeau. D'autant plus que de séjourner dans ce type d'environnement peut marquer l'enfant.

La seule solution est le Carrefour pour femmes, mais souvent, à cause de la demande, il est au maximum de sa capacité. Les employés doivent donc refuser des familles, ce qui est très triste. Alors, ces familles-là se retrouvent sans endroit où aller.

Le Carrefour pour femmes compte une quarantaine de lits et quelques appartements, il dessert une grande partie de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Normalement, on est rempli. En ce moment, on est à 80 %, mais ça peut se remplir d'ici la fin de la journée. On pourrait retourner au 100 % rapidement. Mélissa Arsenault, intervenante au Carrefour pour femmes

Si Bertha et Samantha ont eu la chance de se trouver un logement, leurs nouvelles vies ne sont pas plus faciles pour autant. Toutes deux vivent dans la précarité tout en surmontant des épreuves qui sont loin d’être terminées.

À Moncton, un peu plus de 31 familles, généralement composées de mères monoparentales, sont sans domicile fixe.