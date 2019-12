La population se mobilise pour les travailleurs essentiels

Les proches des résidents sont les premiers à constater les conditions de travail de ces employés, qui selon eux, sont surmenés et surchargés. Une situation qui dure depuis bien trop longtemps, alors que leur convention collective est arrivée à échéance en 2016.

On a des travailleurs ici qui font une excellente job, je peux juste en dire du bon de la façon dont ils traitent mon père, mais il n'a pas assez de staff et les gens ici finissent par laisser parce qu'ils sont brûlés , déplore Joanne Brun Cormier, fille d'un résident de la Villa Providence Shediac.

Selon Joanne Brun Cormier, fille d'un résident de la Villa Providence Shediac, les foyers de soins manquent de personnel. Photo : Radio-Canada

C'est dur pour mon père, il trouve ça vraiment dur qu'ils ont pas beaucoup d'aide. Il sonne la cloche et il attend... faut qu'il aille à la toilette et il attend des demi-heures. Diane Fougère Bourque, proche d'un résident à la Villa Providence Shediac

Louise Côté, proche d'un résident en foyer de soins, croit que la situation entraîne un effet d’engrenage. Ça fait comme un enchaînement, les travailleurs travaillent trop, ils se mettent malades puis il manque de personnel.

Le fait que le gouvernement souhaite bloquer les augmentations salariales des travailleurs des foyers de soins, avec la clause de « capacité à payer », suscite aussi beaucoup de frustrations. Ça me frustre un peu que le gouvernement donne pas plus d'avantages aux gens des foyers de soins. Ils travaillent dur et il manque beaucoup de monde , lance Maurice Cormier, frère d'un résident à la Villa Providence Shediac.

La nouvelle loi inquiète les employés, encore dans l'incertitude à quelques jours de Noël.

Janice Melanson, infirmière auxiliaire à la Villa du repos à Moncton. Photo : Radio-Canada

Je me sens mal, découragée et inquiète. Ça fait depuis 2016 qu'on a plus de contrats, d'augmentation de salaire. Janice Melanson, infirmière auxiliaire à la Villa du repos à Moncton

Cette situation est d’ailleurs dénoncée par le syndicat.

C'est un projet de loi antisyndical. Les cours auront leur chance de dire leurs opinions. Mais c'est une crise dans les foyers de soins et on n'arrête pas la crise, on l'amplifie , dénonce Roland Cormier, vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

La nouvelle réglementation pourrait aussi se retrouver devant les tribunaux, ce qui risque de retarder les négociations de la prochaine convention collective, croit le professeur de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, Yves Goguen.

Yves Goguen, professeur de la Faculté de droit de l’Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Il est probable que le projet de loi va se retrouver dans les tribunaux et il est probable que la loi soit déclarée inconstitutionnelle parce qu'elle brime un droit fondamental à la liberté d'association.

En 2018, la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick déclarait que la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins était inconstitutionnelle, car elle ne permettait pas le droit de grève aux employés des foyers. La nouvelle loi risque aussi d'être contestée.

D'après un reportage de Rose St-Pierre