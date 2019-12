François Bonnardel refuse de reporter les travaux du pont-tunnel

Selon les souhaits de Mme Plante, les travaux auraient donc été repoussés après l'ouverture de la première branche du REM, prévue en 2021, qui doit relier Montréal à la Rive-Sud.

Le tout aurait permis d'alléger la congestion routière, a fait valoir la mairesse.

Ce à quoi je m'attends, c'est que le gouvernement du Québec entende le cri du cœur de la mairesse, mais qui n'est pas seulement le mien. Quand on pense à tous les utilisateurs du réseau, les gens dans les banlieues... Je vous parle de Montréal, mais c'est beaucoup plus large que ça, c'est la région métropolitaine au grand complet , a-t-elle déclaré.

Pas question d'attendre, a rétorqué le ministre des Transports, qui évoque un risque d'accroître la détérioration de l'ouvrage autoroutier où circulent, tous les jours, plus de 100 000 voitures et au-delà de 15 000 camions.

Après les grands travaux de Turcot, on doit entreprendre des travaux majeurs sur le tunnel et ne pas attendre d'avoir plus de problématiques et être obligés de [le fermer] , a ainsi mentionné le ministre.

Et il ne faut pas oublier qu'à la suite de ces travaux importants, on aura une autre phase importante qui débutera, soit l'autoroute métropolitaine; nous n'aurons donc pas le choix de commencer ces travaux.

Mesures d'aide

M. Bonnardel a par ailleurs rappelé que des mesures d'atténuation de la congestion sont prévues pour faciliter la mobilité des usagers, comme la mise en place de voies réservées aux autobus en direction des stations de métro Longueuil et Radisson, et qu'il sera justement possible de multiplier les mesures d'aide, si nécessaire.

Les travaux de réfection, dont le coup d'envoi doit être donné à l'été 2020, entraîneront une réduction d'environ 1500 voitures à l'heure, et ce, dans chaque direction. L'une des trois voies sera retranchée de part et d'autre du tunnel.

Et si le ministère des Transports promet que les deux voies restantes resteront ouvertes durant la semaine, il n'est pas exclu qu'elles soient fermées au cours de la fin de semaine ou durant la nuit.

Les travaux doivent se poursuivre jusqu'en 2024.

Avec les informations de Benoît Chapdelaine