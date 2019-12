Un besoin criant d’endroits pour se réchauffer dans le Grand Sudbury

Le réseau des sans-abri de Sudbury s’inquiète pour les itinérants et les agences qui leur offrent des services en hiver, alors qu’il a publié quatre alertes de froid extrême en autant de jours cette semaine.

Une alerte de froid extrême est publiée lorsque des températures de -15 degrés Celsius ou plus froides sont prévues, ou qu’Environnement Canada émet un avertissement prédisant une température de -20 degrés Celsius.

L’avertissement signale la mise en place de mesures spéciales pour protéger les sans-abri en cas de froid important, mais la situation est difficile à gérer étant donné le manque d’abri d’urgence ouvert en permanence.

Lisa Long, la directrice générale du Centre du samaritain, financé par le Réseau des sans-abri et la Municipalité, explique que l'abri de réchauffement est ouvert du 20 h à 8 h, lors des nuits très froides ou en cas de tempête.

Le Centre du samaritain à Sudbury n'est pas équipé de lits. Photo : Radio-Canada / Didier Pilon

Elle croit qu’il n’y a pas suffisamment d’endroits à Sudbury pour accueillir les sans-abri en période de grands froids.

Lorsque certaines personnes ne se présentent pas [au Centre] lors des froids extrêmes, on se demande où ils sont […] et ça nous inquiète. Lisa Long, directrice générale du Centre du samaritain

Le Grand Sudbury a perdu plus tôt cette année son seul refuge uniquement réservé aux hommes.

Le nouveau refuge du programme Off The Street, ouvert à tous les adultes, est constamment plein et doit même refuser l’entrée à deux ou trois personnes chaque nuit.

Nous avons besoin de plus de centres de réchauffement, où les gens peuvent sentir qu'ils font partie de la société et avoir des choses à faire , affirme le directeur de la Mission Elgin, Bradley Hale.

Bradley Hale, le directeur de la Mission Elgin. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

En cas d’alerte de froid extrême, l’établissement qui offre des repas aux sans-abri leur permet de rester à l’intérieur jusqu’à 20 h, en attendant l’ouverture du centre de réchauffement ou des abris d’urgence.

Des bénévoles préparent le souper quotidien à la Mission Elgin à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Benjamin Aubé

M. Hale affirme qu'il s'attendait à voir plusieurs personnes de passage ayant besoin d'un abri après que Greyhound a arrêté de desservir le Canada à l'ouest de Sudbury, car ils demeurent coincés dans la ville.

Nous agissons comme un refuge, mais si nous ne sommes pas vraiment un, car nous n'avons pas de lits. Bradley Hale, directeur de la Mission Elgin

Pendant la journée, en dehors des heures de repas, de nombreux sans-abri doivent se tourner vers différents espaces publics, comme les bibliothèques, pour se réchauffer.

La directrice du réseau des bibliothèques municipales, Mette Kruger, admet que la situation peut créer des tensions, mais préfère y voir une opportunité.

Mme Kruger souligne que les bibliothèques publiques du Grand Sudbury prolongent parfois leurs heures d’ouverture pour devenir des centres de réchauffement. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

C’est une occasion pour nos clients de rencontrer des gens qui ne font pas partie de leur cercle social habituel , affirme-t-elle.

En tant que service public, nous sommes ouverts à tout le monde. Mette Kruger, directrice du réseau des bibliothèques municipales du Grand Sudbury

La Ville du Grand Sudbury soutient qu’il n’est pas de son ressort de gérer des refuges, mais affirme soutenir financièrement ses partenaires communautaires qui viennent en aide aux sans-abri.