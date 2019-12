Une nouvelle mouture du budget soumise au vote le 30 décembre

Jeudi, les 11 élus indépendants ont rejeté le budget 2020.

lls pensent que la hausse du compte de taxes de 1,9 % proposée par Josée Néron et Michel Potvin est insuffisante et qu’il faudrait taxer les contribuables davantage pour s’attaquer au remboursement de la dette. Celle-ci atteindra 477 millions de dollars l’an prochain.

Tous les membres du conseil se sont réunis à huis clos pendant plus deux heures après la séance du conseil de mercredi.

L’air abattu, Michel Potvin a fait le point jeudi après-midi. Il a laissé entendre que les discussions d’hier ont porté fruit. Une nouvelle mouture du budget et du plan triennal d’immobilisations est en préparation.

La Loi exige un délai de neuf jours entre le dépôt et le vote sur l’adoption du budget.

Michel Potvin va voter contre

Michel Potvin ne laisse filtrer aucun détail sur le contenu de la nouvelle version, mais assure qu’il va voter contre le budget.

C’est un excellent budget qu’on avait. S’ils veulent le changer, ils ont le droit, mais j’ai rien qu’un vote. Je n’ai pas d’importance. Les indépendants sont majoritaires, mais moi je maintiens qu’on se doit d’être à l’écoute de la population , dit le conseiller.

Le principal enjeu étant la hausse de la taxe foncière, on s’attend à ce que celle-ci soit plus élevée dans la version revue et corrigée du budget. On ignore toutefois quelle sera son ampleur.

La mairesse confiante

La mairesse a été questionnée par des journalistes en marge d’une conférence de presse à laquelle elle participait jeudi avant-midi. Elle a paru affectée par les événements, mais semblait elle aussi avoir confiance d’en arriver à une entente avant la fin de 2019.

Elle a répété qu’elle croyait avoir déposé un bon budget pour les citoyens de Saguenay.

La mairesse a aussi dit craindre que cette bisbille au conseil ait des répercussions négatives sur le développement de la Ville.

La deuxième portion du mandat de l’administration Néron s’annonce donc tendue.