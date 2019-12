Caribou de Val-d'Or : Nature Québec demande au MFFP d'agir

Nature Québec demande au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) d'agir rapidement pour protéger le caribou forestier.

L'organisme, qui promet de se mobiliser avec d'autres groupes, fustige la décision du ministre Pierre Dufour de lancer une méta-analyse sur les caribous forestiers et montagnards.

L'organisme rappelle qu'au lieu d'agir, le ministre multiplie les décisions sans résultat, à commencer par l’abattage de loups, l'annulation des mesures de protection de trois massifs de forêts matures au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou la mise en demeure du groupe environnemental Action boréale.

Pour Nature Québec, nul besoin de lancer de nouvelles études pour comprendre pourquoi l’espèce est menacée de disparition.

La science est claire, nul besoin d'une étude, on sait finalement ce qui cause le déclin de l'espèce. C'est la destruction de l'habitat. Il faut mettre un frein à cette destruction de l'habitat et ça doit passer inévitablement par une diminution de l'exploitation forestière dans certains secteur s, affirme la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard .

Le gouvernement présentement ne fait pas mieux que le gouvernement précédent, il procrastine dans le dossier du caribou et repousse à plus tard la mise en œuvre des solutions bien connues pour sauver l’espèce, il faut freiner l’exploitation forestière dans certains secteurs , ajoute-t-elle.

Nature Québec croit que le gouvernement devrait mettre sur la table les sommes d'argent nécessaires pour sauver l'espèce comme il le fait pour d'autres secteurs.