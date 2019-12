La superficie de forêt attaquée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette au Saguenay-Lac-Saint-Jean est aujourd’hui cinq fois plus grande qu’il y a sept ans. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a annoncé jeudi matin des mesures « agressives » pour endiguer cette épidémie.

Le gouvernement compte notamment récolter le bois affecté, procéder à de l’arrosage aérien et récolter de manière préventive les arbres à risque.

Quand on parle d'agressivité, c’est d’intervenir plus à fond, ce n’est pas de changer la méthode, précise le ministre Dufour. C’est la SOPFIM [Société de protection des forêts contre les insectes et maladies] qui vient faire de l'arrosage systématique. Naturellement, comme je l’expliquais tantôt, vous avez la portion de bois qui est contaminée parce qu’on si on n’intervient pas dans les trois années où la tordeuse a envahi ce bois-là, ce bois-là est tout simplement mort.

Les forêts privées de plus de quatre hectares sont désormais admissibles au programme de lutte contre la tordeuse. Avant, seules les forêts de 10 hectares ou plus étaient admissibles.

Le plan prévoit aussi que les propriétaires de terre à bois pourront récolter davantage afin d’éviter que leur production ne soit affectée par la tordeuse. L’annonce du ministre est bien reçue dans la région.

La protection pour la tordeuse, c’est merveilleux, soutient le maire de Bégin, Gérald Savard. Vous savez que dans la région on est beaucoup attaqué par cette tordeuse. Il y a beaucoup d’arrosage qui est fait. On voit que le gouvernement prend ça au sérieux.

C’est important qu’on intervienne. Je crois que le plan est robuste. Ça double par rapport à ce qui était prévu. Donc, c’est une bonne chose pour éviter d’avoir des perturbations encore plus grandes sur nos approvisionnements. André Paradis, PDG, Produits forestiers Petit Paris

Analyse sur le caribou

Au sujet du caribou forestier, le ministre a aussi annoncé qu’une méta-analyse sera faite d’ici la fin de l’année 2020 afin de mieux comprendre le déclin de l'animal.

Rappelons que Pierre Dufour a été rabroué par des experts en raison de sa décision d’annuler des mesures de protection du caribou.

Ce qu'on veut aller voir, c'est pourquoi il y a du déclin dans le caribou migratoire [...] Pourquoi ce caribou-là dépérit, voir comment le dossier du caribou a été traité ailleurs au Canada. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Pierre Dufour est conscient qu’il s'agit de sujets sensibles pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il assure que son gouvernement prend les bonnes décisions dans les deux dossiers.

D’après le reportage de Thomas Laberge