Le Bureau de la concurrence a les influenceurs à l’œil

Les Normes canadiennes de la publicité ont reçu une cinquantaine de plaintes au Québec à ce sujet depuis deux ans. Cela a poussé l’organisme à rédiger des règles spécifiques pour les influenceurs. Mais ces règles ne sont pas toujours suivies.

C’est ce qui a poussé l’organisme fédéral à envoyer des lettres à plus d’une centaine de parties impliquées dans le marketing d’influence , des marques et des agences qui embauchent des influenceurs.

C’est un travail en soi , affirme la blogueuse et influenceuse Sarah Couture, à propos du rôle d'influenceur. Elle affirme suivre les règles du Bureau de la concurrence depuis deux ans. Les influenceurs suivent en majorité les règles, selon elle, mais elle croit que certains devraient les suivre un peu plus et qu'il y a encore une amélioration à faire .

Moi, je fais toujours attention : je lis bien avant d’accepter une invitation. C’est une crédibilité qu’on doit avoir. Sarah Couture

Mais tous les influenceurs ne sont pas transparents, et ils n’indiquent pas toujours que le contenu qu’ils commentent est commandité. Le Bureau de la concurrence du Canada a créé une liste de vérification à leur intention.

Liste de vérification des influenceurs : Veiller à ce que les divulgations soient aussi visibles que possible; les consommateurs ne doivent pas à avoir chercher; Divulguer les liens importants dans chaque publication; Utiliser des images et des mots clairs et appropriés pour le contexte; Veiller à ce que les divulgations soient inséparables du contenu, de façon à ce qu’elles suivent le contenu s’il est partagé; Fonder toute évaluation ou opinion sur une véritable expérience; Éviter les références ambiguës et les abréviations, comme « Merci entreprise X! », « ambassadeur », « partenaire », « entreprise X » ou « commanditaire ».

Le Bureau de la concurrence prévient les entreprises qui commercialisent des produits ou des services par le biais d’influenceurs qu'elles pourraient enfreindre la réglementation et faire face à des amendes de 750 000 $.

Avec les informations de Bruno Savard