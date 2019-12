Feu de sécheuse : une Néo-Brunswickoise a tout perdu

À une semaine de Noël, c’est tout un choc qui attendait Anne Guignard à son retour à la maison après avoir fermé son commerce, la Cantine Chez Sassanne.

Quand j'ai monté sur le perron, il y a comme une boucane, comme une senteur qui m'est venue au nez , raconte-t-elle, encore secouée. C'est là que j'ai vu que le toit de la maison était tout plein de boucane.

Selon les pompiers, la sécheuse, qui était en marche, serait à l’origine de l’incendie.

Heureusement, la fille de Mme Guignard dormait ce soir-là chez son père.

Le chien de la famille, en revanche, a connu une fin tragique.

J'ai essayé de rentrer, mais j'ai étouffé, puis je ne voyais rien , relate Mme Guignard. J'ai ressorti de nouveau, puis là je criais : “Poutchie! Poutchie!”, puis là, bien elle jappait, fait que je savais qu'elle était vivante.

Hélas, Poutchie n'a pu être sauvée.

La chienne Poutchie a péri dans l'incendie.

Anne Guignard se désole pour sa fille, âgée de 8 ans. Ses jouets, ses bébelles, son Noël, l'arbre de Noël, ses cadeaux de Noël, son chien, son oiseau… dit-elle. Ça lui fait beaucoup de peine, elle braille encore.

Depuis les événements, Anne Guignard a trouvé refuge chez son ancien conjoint.

Elle souligne que sa maison était assurée.

Quels sont les dangers des feux de sécheuse?

Conrad Landry, chef pompier des services d'incendie de la Ville de Moncton, explique que les feux de sécheuse sont un risque d’incendie très important dans les résidences, mais qu’ils sont aussi évitables : il s’agit de nettoyer le filtre de la machine et d’en retirer la mousse et les fibres de vêtements chaque fois que l’on fait sécher une brassée de lavage.

Ça prend une seconde. On enlève ça, on le nettoie et on le remet de nouveau. C'est vraiment simple , dit le chef pompier.

Il explique que presque tous les incendies de sécheuse sont causés par un filtre sale, ce qui entraîne une accumulation de chaleur dans la machine. Il n’y a pas moyen que la chaleur puisse s'échapper à l'extérieur, c'est là qu'est le problème et que la mousse prend feu.

C'est pas mal toujours ça. On éteint le feu, on regarde le boyau, le filtre : c'est plein de mousse. 99 % du temps, c'est ça le problème , dit le chef pompier.

Il est déconseillé, ajoute M. Landry, de quitter la maison en laissant la sécheuse en marche, au même titre que la plupart des gens ne sortent pas lorsque quelque chose cuit sur le poêle. Si l’on pense s'endormir avec la sécheuse en marche, le chef pompier réitère l'importance d'avoir tous ses détecteurs de fumée en bon état de fonctionnement, incluant un installé dans chaque chambre à coucher.

M. Landry suggère de plus de nettoyer le tuyau qui sort de la sécheuse une ou deux fois par an, et de vérifier occasionnellement s’il est toujours bien en place, car le mouvement de la machine peut le débrancher.

Une odeur émanant de la machine et des bruits inhabituels sont habituellement les premiers signes d’une situation potentiellement dangereuse.

Pour les locataires d’un immeuble à logements qui partagent une buanderie commune, en plus de nettoyer le filtre de la sécheuse à chaque utilisation, il faut rappeler à l’ordre les propriétaires s’ils semblent négliger l’entretien des appareils.

Le chef Conrad Landry souligne que pour les pompiers, les feux de sécheuse sont dans le top 5 des causes d’incendie dans les domiciles, après les feux de cuisine et ceux causés par des articles de fumeurs.

Avec des renseignements de François Vigneault