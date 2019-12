La majorité des cas d'extrémisme dans l'armée ne sont pas sanctionnés

L’armée a traité à huis clos et en n’engageant aucune sanction disciplinaire la plupart des cas d’extrémisme et de comportement haineux parmi ses membres.

Selon une note de breffage adressée au ministre de la Défense, Harjit Sajjan obtenue par CBC grâce à une demande d’accès à l’information, les Forces armées canadiennes ( FACForces armées canadiennes ) n’ont pas de service spécifique pour lutter contre les comportements haineux. Elles peuvent porter des accusations à travers le système de justice militaire. Les FACForces armées canadiennes peuvent aussi utiliser le Code criminel, mais cela implique de plus lourdes sanctions et une plus grande publicité. Pour cette raison, cette voie est très peu empruntée.

Après que CBC eut obtenu cette note rédigée en septembre, l’armée canadienne a fourni une liste mise à jour détaillant 50 cas de présumés comportements haineux et extrémistes enregistrés entre 2013 et 2018. Ces cas comprennent des accusations d’opinions suprémacistes, des propos néonazis, racistes ou encore homophobes.

Me Rory Fowler, un ancien avocat militaire, n’a trouvé que quatre cas de sanction disciplinaire en analysant la liste. La majeure partie du temps, l’armée n’a pas pris de mesures correctives et, lorsqu’elle le faisait, les militaires s’en sortaient souvent avec un avertissement ou une procédure de mise en garde et surveillance. Au contraire d’un procès public ou d’un procès sommaire, les mesures administratives militaires sont confidentielles.

Si la hiérarchie essaie de dénoncer ces comportements, si elle essaie d’aggraver les sanctions pour dissuader ces comportements, cela ne peut pas être fait avec des mesures administratives, car les mesures administratives ne sont pas des sanctions. Me Rory Fowler, ancien avocat militaire

Les FACForces armées canadiennes précisent que les sanctions disciplinaires ne sont prises qu’avec un nombre suffisant de preuves pour justifier une accusation tombant sous le coup de la loi militaire ou criminelle.

Ils ajoutent que leur politique est la tolérance zéro vis-à-vis des comportements haineux. L'armée dit faire un bilan sur la façon dont elle gère l’extrémisme dans ses rangs. En août, le ministre de la Défense a demandé à l’ombudsman de l’armée d’enquêter sur le racisme au sein des forces militaires.

Se débarrasser du problème

L’armée a accéléré sa gestion du problème après de nombreux signalements de profils à haut risque.

Patrik Mathews, qu’on voit ici dans une photo datant de 2015, était un réserviste de l’armée canadienne soupçonné d’appartenir à un groupe néo-nazi appelé The Base. Photo : Radio-Canada / archives CBC

Parmi eux figure Patrik Mathews, un réserviste accusé de néonazisme, aujourd’hui porté disparu et soupçonné d'être aux États-Unis. Un porte-parole de l’armée a confirmé que la demande de Patrik Mathews d’être défini trois cas de militaires libérés de leur service parce qu'ils ont eu des comportements haineux. Sept enquêtes n’ont pas récolté assez de preuves et huit sont encore en cours d’investigation. Au moins une douzaine de militaires ont écopé d’un avertissement ou d’une procédure de mise en garde et surveillance.

Pour 18 cas de comportements haineux présumés, les militaires accusés ont obtenu une libération volontaire ou médicale de leurs fonctions. Parmi les accusations, on retrouve des idéologies suprémacistes, des propos anti-Autochtones, anti-immigration et homophobes.

Michel Drapeau est un colonel à la retraite et un avocat spécialisé dans les cas de justice militaire à Ottawa. Il explique que, parfois, libérer de ses fonctions un militaire accusé de racisme peut être un moyen de se débarrasser du problème et d’éviter un long procès. Car, une fois que l’accusé n’est plus militaire, l’enquête sur son cas s’arrête.

De cette façon [l’accusé] est dehors et il n’y a aucun signalement sur rien. Ils le laissent juste partir. Michel Drapeau, colonel à la retraite et avocat spécialisé dans les cas de justice militaire

Très peu de procès

La liste fournie par l’armée n’est toutefois pas très détaillée.

Exemples de comportements haineux signalés dans les rangs de l’armée Un caporal de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, a été relevé de ses fonctions, car il arborait un tatouage de drapeau raciste et n’a donc pas eu de sanction disciplinaire.

et n’a donc pas eu de sanction disciplinaire. Des accusations criminelles sont en instance contre un militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, pour des commentaires racistes présumés.

Trois caporaux réservistes sont accusés d’être en lien avec le site Fireforce Ventures qui vend des articles suprémacistes. L’un d’entre eux a fait l'objet d'une procédure de mise en garde et surveillance, les deux autres ont été suspendus de leur unité pendant l’enquête, mais n’ont pas reçu de sanctions disciplinaires.

Les FACForces armées canadiennes ont refusé de donner plus d’information sur les cas de comportements haineux en invoquant la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Me Fowler déplore que ces pratiques ne donnent pas l’occasion d’avoir un débat public sur les raisons de ces agissements.

De plus, les victimes n’ont pas l’occasion d’avoir un juge constitutionnel indépendant pour examiner les faits depuis le début. Me Rory Fowler, ancien avocat militaire

Il ajoute que, comme pour les cas d’agressions sexuelles, les comportements haineux et extrémistes devraient être traités publiquement selon le Code de discipline militaire.

Dans toute la liste fournie par l’armée, seulement deux procès sommaires se sont tenus entre 2013 et 2018. Un de ces deux cas concernait un caporal accusé de propos homophobes. Il a été reconnu coupable et a écopé d’un avertissement écrit.

Selon Rory Fowler, c’est parce que la hiérarchie militaire est mécontente du Code de discipline que si peu de procès sont lancés. Il explique que les gradés rechignent à utiliser ce moyen, car cela requiert plus de temps et plus de preuves à présenter en cour martiale.

Récemment, un projet de loi a été adopté pour mettre à jour la Loi sur la défense nationale et réduire le nombre de preuves requises.

Une minimisation du problème

Dans la note au ministre de la Défense, il est néanmoins affirmé que le nombre de cas est très faible avec moins de 0,1 % des militaires identifiés et non considérés comme une menace .

À la lumière de ce passage, Michel Drapeau accuse l’armée de minimiser le problème de l’extrémisme dans ses rangs. Il estime qu'on aurait dû fournir au ministre Harjit Sajjan plus de détails sur la nature des accusations.

Quand on parle de ce genre de problèmes, souligne-t-il, je ne pense pas que ce soit bon de minimiser et de réduire son importance.

Il signale que trois capitaines, quatre sergents et deux caporaux-maîtres étaient accusés de racisme, ce qu'il trouve significatif .

En outre, l’ancienneté moyenne pour les militaires accusés d’extrémisme est de 8 ans avec des écarts allant de 4 mois d'ancienneté à 18 ans. Parmi ces cas, 8 impliquaient des militaires ayant plus de 15 ans de carrière. Une réalité choquante , dit Michel Drapeau.

On aurait pu penser que ces comportements seraient l’affaire de nouvelles recrues, encore jeunes ou dans la vingtaine, et qui n’ont pas encore appris la discipline et ce qu’il est possible de faire ou pas. Michel Drapeau, colonel à la retraite et avocat spécialisé dans les cas de justice militaire

Le service juridique militaire et le bureau du Juge-avocat général n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC.

Dans un communiqué, le service juridique a cité une affaire de la Cour suprême datant de juillet dernier et réaffirmant que la justice militaire est conçue pour subvenir aux propres besoins de l’armée en accord avec le respect, l’efficacité et la morale .

Pour que les FAC soient prêtes à agir en tout temps, elles doivent pouvoir imposer une discipline interne efficace.

Les FACForces armées canadiennes affirment avoir pris les mesures nécessaires pour examiner les nouvelles recrues. Elles disent aussi que les militaires sont formés tout au long de leur carrière sur les règles concernant la discrimination, les comportements haineux et leurs conséquences.

L’armée dit travailler en interne pour éradiquer les comportements haineux au sein de l’organisation .

Avec les informations d'Ashley Burke