L'érosion est la faute de Rio Tinto, plaident les résidents de la pointe Langevin

À l’aide d’une nouvelle analyse commandée au coût de 20 000 $, la Ligue des propriétaires de Vauvert et le Comité des résidents de la pointe Langevin reviennent à la charge et imputent la responsabilité de l’érosion prononcée à la gestion de Rio Tinto de la rivière Péribonka et du lac Saint-Jean.

Les résidents demandent à Québec de forcer Rio Tinto à assumer ses responsabilités en corrigeant le problème d'érosion à la pointe Langevin, à Dolbeau-Mistassini, et en assurant une compensation adéquate aux propriétaires affectés par les expropriations.

L'analyse réalisée par J.F. Sabourin et Associés (JFSA), experts-conseils en ressources hydriques et en environnement, est basée sur celle de WSP commandée par Rio Tinto. Elle vient réfuter les prétentions à l'effet que l'érosion prononcée est causée par le débit de la petite rivière Péribonka, qui ne contient aucun barrage d'importance, et non pas par la rivière Péribonka, arnachée par trois ouvrages majeurs appartenant à Rio Tinto.

Selon l'analyse, les ouvrages de retenue sur le lac Saint-Jean rehaussent le niveau de base des deux rivières altérant la dynamique géomorphologique de la confluence. Le rapport de JFSA avance aussi que l'homogénéisation des débits de la rivière Péribonka causée par la gestion des barrages et réservoirs en amont de la confluence rehausse le niveau d'eau et modifie les dynamiques d'écoulement et de transport sédimentaire.

C'est eux autres [Rio Tinto] qui ont toutes les données, ils sont capables de lire entre les lignes et de dire que c'est vrai que ça peut être causé par l'effet de nos barrages intérieurs. Pour nous, c'est clair que ces données-là prouvent hors de tout doute que c'est bien plus des événements de la grande rivière Péribonka que de la petite. Daniel Murray, président de la Ligue des propriétaires de Vauvert

À la fin novembre, une deuxième résidence secondaire avait dû être démolie sur la pointe Langevin. Les citoyens du secteur avaient alors interpellé directement le premier ministre du Québec pour obtenir une aide d’urgence.