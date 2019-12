Initiative zéro déchet à Nicolet

Moins de déchets, plus de matières recyclables : Nicolet veut inciter ses citoyens à adopter des modes de vie plus écoresponsables. La Ville est à la recherche d’une vingtaine de familles volontaires pour participer à sa nouvelle expérimentation verte.

Atteindre le zéro déchet est quasi impossible, mais on peut y tendre facilement. Il y a de l’éducation à faire à ce niveau-là , souligne le porte-parole de la ville Sébastien Turgeon.

Dans ce nouveau projet, en collaboration avec l’organisme La Brouette, il sera question jusqu’au mois d’avril de six rencontres sur des thématiques environnementales. Parmi elles : le compostage ou la question du gaspillage alimentaire.

La première rencontre aura lieu le 6 février prochain et sera ouverte à tous. Le but de cette première rencontre sera surtout de démystifier le zéro déchet et de répondre aux interrogations des citoyens. Parfois, les gens doutent de ce qu’ils sont capables de faire, mais beaucoup de choses sont possibles , déclare Sébastien Turgeon.

La Ville espère aussi profiter de cette rencontre pour recruter sa vingtaine de familles. C’est l’organisme La Brouette qui suivra ensuite ces familles dans leur quotidien pour les aider à éliminer au maximum les déchets et privilégier les matières non recyclables.

Il y a déjà un réel engouement. Sébastien Turgeon, porte-parole de la ville de Nicolet

La ville veut montrer l'exemple

En début d'année, la Ville de Nicolet a rejoint le mouvement mondial des communautés bleues, un label visant à promouvoir l’eau potable et à bannir les bouteilles en plastique lors d’événements publics. Elle devenait la troisième à porter le titre au Québec.

La Ville sera la 21e famille du projet Sébastien Turgeon, porte-parole de la ville de Nicolet

Le porte-parole de la Ville rappelle également que la Municipalité fonctionne déjà depuis quelques années avec de la vaisselle réutilisable lors des réceptions civiles.

Ainsi, avec son engagement Nicolet veut montrer l’exemple et inciter ses habitants à suivre le pas.