La première plateforme fournissant un service de transport d’après le modèle d’Uber en Colombie-Britannique a obtenu son permis provincial à la mi-décembre et des représentants des communautés dans lesquelles « Whistle » souhaite offrir ses services semblent heureux de son arrivée sur le marché.

Tofino, sur l’île de Vancouver, devrait voir apparaître ses premières voitures en janvier, assure le propriétaire de Green Coast Ventures, Dylan Green, qui gère la nouvelle application Whistle . Lui-même habite le petit village de la côte ouest, où est situé le siège de son entreprise.

Comme c'est le cas pour les compagnies Uber et Lyft, les chauffeurs qui seront employés par Green Coast Ventures seront propriétaires de leur propre véhicule et pourront choisir d'être chauffeurs occasionnels ou à temps plein. Les trois quarts du montant de la course iront dans les poches du chauffeur, précise M. Green.

La directrice générale de Tourisme Tofino, Nancy Cameron, trouve cette nouvelle très positive . Ça fournira des services tant aux touristes qu’aux résidents , dit-elle.

Il n’y a qu’une seule voiture de taxi pour le village, explique-t-elle, ainsi qu’un service de navette. C’est parfois assez restreint en termes de transport.

Tofino est une destination particulièrement populaire auprès des touristes entre les mois de juin et de septembre, ce qui augmente alors la demande pour les services de transport.

L'entreprise va probablement accroître [sa flotte de chauffeurs occasionnels] pendant cette période, affirme Nancy Cameron. C’est le véritable atout d’un système comme celui-là : la possibilité de mieux s’adapter à la demande et de fournir des emplois qui donnent une flexibilité aux habitants.

Plus tard dans l'année à Whistler

La venue de Green Coast Ventures à Whistler sera probablement plus tardive, prévient Dylan Green, le temps de recruter un nombre suffisant de chauffeurs. L'entreprise prévoit par la suite d'offrir des services à Pemberton et à Squamish.

La clé, c'est de s'assurer que nos conducteurs ont les bons permis et de bons véhicules , explique le directeur de l'entreprise.

La province exige que les chauffeurs possèdent un permis de conduire de classe 4, qui requiert notamment un examen des antécédents criminels et des tests théoriques et pratiques plus complexes que pour l'obtention du permis de classe 5.

Le gérant de la microbrasserie Whistler Brewing Company, Hugues Ménard-Lord, ne croit pas que l'entrée sur le marché de Green Coast Ventures sera facile, parce que plusieurs options de transport existent déjà, notamment un service de taxi. Plusieurs hôtels possèdent aussi leurs propres navettes.

Depuis que Greyhound a cessé ses opérations, c'est un peu plus difficile de faire Whistler-Squamish , remarque-t-il. Selon lui, l'existence de nombreuses pages Facebook et de sites de covoiturage a cependant en partie comblé ce vide.

Les nouvelles compagnies sont toujours les bienvenues : des services comme ça sont toujours courus , estime toutefois Hugues Ménard-Lord.

Dylan Green croit que le service « Whistle » fonctionnera très bien à certains moments précis, notamment à la fin de la journée de ski, en haute saison. Tout le monde sort en même temps des pistes , dit-il, ce qui surcharge les taxis.