123456 est encore le pire mot de passe de l’année

Produite toutes les années depuis 2010, cette liste compile les mots de passe les plus populaires des fuites de données, qui sont donc les plus faciles à découvrir pour un pirate.

Les mots de passe non sécurisés classiques, tels que « qwerty », « 111111 » et « abc123 » font bien sûr partie du palmarès. Pour la toute première fois, « password », qui était auparavant classé premier, se trouve en dehors du top 3, apparaissant en quatrième position.

Notre espoir en publiant cette liste chaque année est de convaincre les gens de prendre des mesures pour se protéger en ligne, et nous croyons que ces efforts commencent à porter fruit, a déclaré le PDG de SplashData, Morgan Slain, par voie de communiqué. On voit que les gens ont commencé à choisir des mots de passe plus complexes au fil des ans, mais ils ne vont pas encore assez loin puisque les pirates peuvent deviner des motifs alphanumériques simples.

C’est une affirmation qui est appuyée par le déclin de « password », mais aussi par la popularisation de mots de passe qui peuvent sembler plus complexes, mais qui ne le sont pas vraiment. « 1q2w3e4r » et « qwertyuiop » font par exemple leur première apparition sur la liste, mais demeurent des mots de passe facilement devinables.

SplashData estime que près de 10 % des internautes ont utilisé au moins l’un des 25 pires mots de passe de l’année.

La firme a d’ailleurs partagé trois trucs simples pour avoir des mots de passe plus solides :

Avoir un mot de passe de 12 caractères et plus avec différents types de symboles. Se servir d’un mot de passe différent pour chaque service. Se servir d’un logiciel de gestion de mot de passe, qui peut générer aléatoirement des mots de passe sécuritaires.

Voici la liste des 25 pires mots de passe en 2019, selon SplashData :