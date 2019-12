Une famille zéro déchet célèbre Noël

Cet hiver, vous ne trouverez pas de montagnes de cadeaux enveloppés de papier d’emballage brillant sous l’arbre des Rodriguez.

Julie et son mari offrent deux cadeaux chacun à leurs deux enfants : un livre et un jouet durable, comme des LEGO.

Les grands-parents, les tantes et les oncles leur donnent aussi des cadeaux, mais Julie tente de les convaincre d'offrir des jouets durables.

Il n’y a pas de fin au concept de zéro déchet. Leur donner un jouet où ils peuvent être plus créatifs, qui peut avoir beaucoup d’utilisation, qui peut être donné après, ça ne se rend pas dans les déchets, dit-elle.

Julie Rodriguez est la copropriétaire du nouveau magasin Nickel Refillery. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Même si le but de réduire à zéro les déchets pendant le temps des Fêtes peut paraître inatteignable, il suffit de commencer par poser plusieurs petits gestes, explique la co-fondatrice de l’organisme Plastic-Free Greater Sudbury, Liz Anawati.

Pas la peine de stresser sur le contenu des cadeaux, mais essayez de les envelopper de façon plus durable; que ce soit en réutilisant des sacs ou avec du papier de soie que l’on peut composter après.

Les trucs et astuces pour des fêtes zéro déchet Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Une fois que l’on a pris ces habitudes, il devient plus facile de réduire l’impact environnemental des cadeaux de Noël, jusqu’au point où il n’y a même plus besoin d’avoir d’objet, dit-elle. Elle a ainsi offert une membriété au musée d’aviation d’Ottawa à l’un de ses neveux passionné d’aéronautique.

À chaque fois qu’il y va, il se dit “c’est matante qui m’a donné ça, c’est magnifique ! ” Liz Anawati, co-fondatrice de l'organisme Plastic-Free Greater Sudbury

Julie abonde dans le même sens : les cadeaux ne sont pas essentiels pour célébrer Noël.

Le plus beau cadeau que je peux offrir à mes enfants, c’est de passer du temps avec eux : sortir dehors, bâtir un bonhomme de neige, aller glisser. Je vois que ça a un plus gros impact sur eux qu’un jouet que je leur donne, qu’ils oublient une semaine après qu’ils l’ont ouvert , dit-elle.

Julie Rodriguez tente de vivre une vie zéro-déchets depuis la naissance de son premier enfant, il y a 6 ans.

C’est un concept de vie qu’on change quand on a des enfants. On commence à penser plus au futur, à notre impact qu’on veut laisser à nos enfants.

Les Rodriguez préfèrent passer du temps avec leurs enfants pendant les Fêtes plutôt que de les inonder de cadeaux. Photo : Courtoisie / Julie Rodriguez

Son arbre de Noël est artificiel et orné de décorations héritées des grands-parents. Julie en fabrique aussi avec ses enfants, une tradition familiale de longue date.

On donne ça aussi aux grands-parents au lieu de leur acheter quelque chose dont ils n’ont pas besoin, on leur donne un petit cadeau fait par les enfants.

Elle tentera également de réduire la consommation de plastique lors des repas de famille du temps des Fêtes en préparant elle-même ses plateaux de fruits au lieu d’en acheter.