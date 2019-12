110 réunions de famille pour les Sirois, et ça continue!

La tradition du jour de l’An de la famille Sirois a commencé au début du siècle dernier

Après leur arrivée du Québec, Mederic Sirois et son épouse, Régina Ouellet, ont célébré leur premier jour de l’An à Vonda, en Saskatchewan, le 1er janvier 1910.

Mederic Sirois et Régina Ouellet sont arrivés à Vonda en Saskatchewan en 1909. Photo : Donald Sirois

Le couple avait apporté de la Belle Province la tradition de la bénédiction paternelle du jour de l’An.

C’était un moment sacré, selon Donald Sirois, leur petit-fils.

C’était très formel, un geste très émotionnel et papa et maman avaient la larme à l’oeil en nous bénissant. Après, c’était l’embrassade entre nous tous et nous nous souhaitions avec nos parents bonne et heureuse année, et bon succès.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La famille Sirois en 1952 Photo : Donald Sirois

Les verres de vin étaient alors servis, peu importait l’âge des enfants. C’est dans notre banque de souvenirs. Parfois, les gestes nous marquent. Celui-là, eh bien, on est toujours heureux d’en parler , relate Donald Sirois.

La fête du jour de l’An et la bénédiction se passaient tout deux à domicile jusque dans les années 1960. Par la suite, il a fallu trouver des salles plus vastes quand la famille est devenue très grande. Il faut dire que c’était également beaucoup de travail pour les femmes qui devaient préparer le souper, selon Donald Sirois.

Son beau-frère étant l’un des propriétaires de l’hôtel Sheraton à Saskatoon, la famille Sirois avait trouvé son nouveau chez-soi! Elle se rassemble tous les ans dans une salle de conférence de l’hôtel.

La réunion de famille Sirois dans les années 1970 Photo : Donald Sirois

Valérie Sirois, qui vient tous les ans d’Ottawa, a beaucoup de bons souvenirs de ces célébrations. Je me souviens encore de mes soeurs, qui sont maintenant dans leur cinquantaine, qui couraient dans les couloirs et qui s’amusaient. Les jeunes ont la même tendance. Ils courent partout!

Elle dit que la soirée suit un ordre habituel. La bénédiction familiale se fait avant l’événement à la discrétion de chaque famille. Ensuite, tout le monde arrive plus tard en après-midi. Ils commencent en chantant Mon Dieu bénissez la nouvelle année. Puis, ils mangent le souper et après, un représentant de chaque famille donne un résumé de ce qui s’est passé dans la famille pendant la dernière année.

Il n’y a pas de matériel qui peut remplacer le sentiment d’être avec des gens qu’on aime. Jacqueline Sirois

Les gens partagent les histoires de réussite, mais aussi les moments plus difficiles, selon Jacqueline Sirois âgée de 21 ans. Pour elle, ces rassemblements sont l’occasion de faire la fête, d’être heureux pour les autres, mais aussi de traverser les douleurs de la vie tous ensemble.

Je sais que ce n’est pas toutes les familles qui peuvent dire la même chose, mais quand on partage l’amour, la joie, la paix et qu'on se souhaite ça pour l’un et l’autre, on se ramasse dans un meilleur monde. On veut être entouré de ces personnes-là , raconte Jacqueline. On développe des valeurs et des sentiments envers les autres qu’on ne voit peut-être pas assez dans le monde d'aujourd’hui.

Elle espère que la tradition se poursuivra encore bien longtemps.