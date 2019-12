Vous travaillerez les week-ends et l'été, dit OC Transpo aux futurs chauffeurs

Pas de vacances estivales pendant une décennie, du travail toutes les fins de semaine et des horaires qui changent constamment : voici ce que promet OC Transpo dans une offre d’emploi lancée pour dénicher une centaine de nouveaux chauffeurs d’autobus.

Le transporteur public a opté pour la transparence dans son appel de candidatures publié sur le site Internet de la Ville d'Ottawa. On peut notamment y lire que le travail de chauffeur de bus est physiquement exigeant et répétitif et continu .

Sous la section Répercussion sur la vie personnelle/vie familiale , OC Transpo écrit que le travail est assigné par ancienneté, si bien que les recrues peuvent s’attendre à ne pas avoir de vacances estivales pendant les 10 prochaines années.

Les nouveaux chauffeurs pourraient être forcés de prendre leurs congés annuels pendant les périodes moins privilégiées par les employés plus anciens, comme en novembre ou en février.

Les recrues doivent aussi s’attendre à travailler les fins de semaine pendant 5 à 10 ans , en plus de devoir composer avec des quarts de travail fractionnés pour 3 à 5 ans, poursuit l'offre d'emploi.

OC Transpo rappelle toutefois qu’après sa formation, le candidat recevra un salaire horaire de 26,83 $/h, une rémunération qui atteindra 31,56 $/h après deux ans d’emploi continu. La pension et les avantages sociaux prennent effet le premier jour de formation.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  OC Transpo énumère les conditions de travail des futurs chauffeurs d'autobus. Photo : Site internet de la Ville d'Ottawa

L’offre d’emploi est publiée moins d’une semaine après la sortie publique d’un chauffeur d’OC Transpo, Chris Grover, qui dénonce les conditions de travail qu’il juge déraisonnables et le service qu’il juge de moins en moins fiable.

Une bonne approche, croit un expert

Je pense que la Ville fait un geste dans la bonne direction pour faire en sorte que les candidats sont parfaitement au courant des enjeux et aussi des réalités propres à cet emploi-là , explique Jean-François Tremblay, professeur au Département de relations industrielles de l’Université du Québec en Outaouais (UQO).

C’est tout à fait d’actualité et en phase avec la réalité d’aujourd’hui, c’est-à-dire des gens qui sont de plus en plus exigeants avec leur employeur. Jean-François Tremblay, professeur au Département de relations industrielles de l’UQO

L’expert croit que les candidats pourraient demeurer plus longtemps dans le poste offert, puisqu’ils l’auront accepté en connaissance de cause, un résultat non négligeable dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre.

Avec les informations de Gilles Taillon