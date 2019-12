Une entreprise edmontonienne aurait blanchi des millions de dollars, selon la GRC

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) accuse quatre dirigeants et un employé de l’entreprise Moxipay d'avoir blanchi près de 15 millions de dollars. Les enquêteurs croient que la société traitait des paiements pour des comptoirs de vente de cannabis illégaux en ligne.

Les suspects devront faire face à de multiples chefs d’accusation, dont ceux de recyclage des produits de la criminalité et d'infraction au profit d’une organisation criminelle.

« De janvier à décembre 2018, Moxipay a traité plus de 84 000 transactions dans le cadre desquelles près de 15 millions de dollars ont été reçus en tant que produits de la vente illégale de cannabis en ligne », précise la GRC par communiqué.

Une enquête d’un an a mené à la découverte de huit comptoirs qui vendaient illégalement du cannabis en ligne et qui utilisaient Moxipay pour percevoir et transférer des paiements.

Les clients transféraient l’argent électroniquement à Moxipay, qui le transférait à son tour à de tierces parties, qui le transféraient finalement au comptoir de vente de cannabis, a expliqué le surintendant Chad Coles.

« C’est un problème important et complexe pour les compagnies partout sur le globe », affirme-t-il. « Avec l’avancement des technologies et Internet, le trafic de drogues n’a plus de frontières. »

La Commission des jeux du hasard, de l'alcool et du cannabis (AGLC) est la seule entité autorisée à vendre du cannabis en ligne en Alberta.

Le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC a mené l’enquête en partenariat avec plusieurs autres agences gouvernementales, dont le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et l’Agence des revenus du Canada.