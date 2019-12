Astérix en tête des ventes dans les librairies indépendantes en 2019

Si les titres québécois sont majoritaires parmi la liste des 50 meilleures ventes de livres en 2019 dans les librairies indépendantes, ce sont deux livres français qui trônent en tête : La fille de Vercingétorix et Bescherelle. L’art de conjuguer. Les romans de Francine Ruel, David Goudreault et Boucar Diouf complètent le top 5.

Les chiffres ont été compilés par le service d'information des ventes Gaspard, mais ne comprennent pas les ventes de Renaud-Bray et Archambault. Costco, Walmart et Indigo fournissent leur chiffres de vente à Gaspard, mais la compilation des librairies indépendantes n’en tient pas compte.

Élise Gravel en vedette

En regardant la liste des 50 livres les plus vendus au Québec, on note que 35 titres sont publiés par des maisons d’éditions québécoises. Toutefois, une autrice et illustratrice québécoise se distingue. Élise Gravel place trois de ses livres dans cette liste : Le pire livre du monde, Tu peux et Une patate à vélo. Ce dernier titre, en huitième position, figure dans la liste des meilleurs vendeurs depuis 2017, indique-t-on dans une analyse sur le site de la revue Les libraires.

La couverture du livre d'Élise Gravel, « Une patate à vélo » Photo : La courte échelle

La popularité des recettes

Dans la même analyse, on souligne que les livres de recettes représentent 12 % du palmarès. Il s’agit seulement de livres québécois. Les livres pour maigrir et qui offrent des recettes, surtout véganes, sont très populaires.

D’ailleurs, parmi les autrices et auteurs qui ont deux livres dans le palmarès, on retrouve Èvelyne Bourdua-Roy et Josey Arsenault avec leurs deux tomes de Perdre du poids en mangeant du gras. Le chef Jean-Philippe Cyr est aussi présent avec ses deux livres de recettes véganes parus en 2017 et 2019.

Finalement, l’illustrateur et auteur jeunesse Alex A. réussit également à placer deux livres de sa populaire série L’Agent Jean dans la liste des meilleures ventes.