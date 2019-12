Alberta : ouvert ou fermé pendant la période de Noël?

Le gouvernement de l’Alberta, les universités et les écoles seront fermés pendant les congés de fin d’année. Toutefois, de nombreux autres services, publics ou privés proposent des horaires modifiés.

Services publics

Les bureaux municipaux de Calgary, d'Edmonton, de Lethbridge et de Red Deer seront fermés le jour de Noël ainsi que le 26 décembre. Ils fermeront plus tôt le 24 décembre.

Pour les urgences, notamment des dégâts d'eau, le service téléphonique 311 sera disponible en tout temps, sauf à Lethbridge.

Les bibliothèques publiques de Calgary, d'Edmonton, de Red Deer et de Lethbridge fermeront plus tôt le 24 décembre. Elles seront fermées toute la journée les 25 et 26 décembre.

Les piscines publiques et les centres de loisirs seront fermés le 25 décembre.

Transports en commun

À Calgary, le C Train et les autobus seront gratuits toute la journée du 25 décembre. Le jeudi 26, il faudra composer avec les horaires du dimanche.

À Edmonton, les horaires réduits du dimanche seront en vigueur le 25 décembre. Le 26 décembre, le service fonctionnera selon les horaires du samedi.

À Red Deer, il n’y aura pas de service le 25 décembre. Le 26 décembre, il faudra se baser sur les horaires du dimanche.

À Lethbridge, il n’y aura aucun service le 25 décembre. Les horaires du dimanche seront en vigueur le 26 décembre.

De nombreux trajets d'autobus ne seront pas en service dans ces villes pendant cette période. On peut consulter le site Internet du service de transport en commun de sa ville pour plus d'informations.

Magazinage

Les principaux centres commerciaux de Calgary et d’Edmonton seront fermés le 25 décembre. Le West Edmonton Mall se réserve le droit d’ouvrir entre 11 h et 17 h.

Les grands magasins d'épiceries telles que Costco et Safeway seront fermés le jour de Noël et la plupart fermeront plus tôt le 24.

Collecte des ordures

À Calgary, la collecte du 25 décembre aura lieu le lundi 23 décembre. Les 24 et 26 décembre, la collecte se fera normalement.

À Edmonton, la collecte du mercredi 25 décembre aura lieu le lundi 23.

À Lethbridge, la collecte qui a normalement lieu le mercredi 25 est reportée au samedi 28 décembre.

À Red Deer, il n’y aura pas de collecte d’ordures le 25 décembre. En fonction du secteur de la ville, la collecte aura lieu le 26, le 27 ou le 30 décembre. Il faudra consulter le site Internet de la Ville afin de préciser le jour de la collecte.