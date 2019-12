Activités du temps des fêtes

Fort McMurray

Festival Craze

Rendez-vous au parc de l’Île MacDonald pour une journée remplie d’activités pour toute la famille! Château gonflable géant, curling, maquillage, glissades et magiciens seront sur place. Il y aura même des feux d’artifice!

Des activités pour toute la famille et habillez-vous chaudement! Photo : Festival The Craze

Les activités ont lieu le 31 décembre, au parc de l’Île MacDonald, de midi à 18 h et c’est gratuit!

Grande Prairie

Marché de Noël

Confectionnez vous-même vos cadeaux de Noël ou encouragez les artistes locaux lors du marché de noël organisé par le Centre for Creative Arts Christmas Show and Sale. Mais dépêchez-vous car l’événement prend fin le samedi 21 décembre à 19 h 30.

Veille de la nouvelle année

Célébrez la veille du Nouvel An au parc Muskoseepi! Plusieurs activités pour toute la famille sont organisées. Maquillages pour enfants, décoration de biscuits et balades en traineaux seront au rendez-vous.

Une fillette se fait maquiller le visage. Photo : iStock

Sans oublier les feux d’artifice! Les festivités sont le 31 décembre, à partir de 18 h 30, au pavillon Ernie Radbourne.

Lloydminster

Marché de Noël

Ne manquez pas la dernière occasion de l’année pour découvrir le marché des fermiers! Il y a de tout : pâtisseries maison, artisanats, produits de santé et de bien-être, bijoux et plus encore.

Le marché est ouvert le samedi 21 décembre, de 11 h à 17 h, au centre sportif Servus.

Edmonton

We Will Rock You

Dans un futur lointain, cette comédie musicale présente l'histoire de deux révolutionnaires dont la quête est de sauver le rock'n'roll, dans un monde post apocalyptique, où il n’existe plus d’instruments de musique.

La comédie musicale est présentée à l’auditorium Jubilee d’Edmonton, en soirée le lundi 30 décembre et le mardi 31 décembre en après-midi.

Cendrillon : un Noël pantomime

Vous connaissez ce grand classique, mais sans doute pas cette version. Ici, le public est encouragé à participer, et plus il le fait, plus la pièce s'améliore.

Le destin de la pièce est entre vos mains! Photo : Fort Edmonton Park

La pièce est présentée jusqu’au 29 décembre au théâtre Capitol, du parc Fort Edmonton.

Edmonton et Calgary

Zoominescence et Zoolights

Voyez vos animaux préférés tout en profitant de belles installations lumineuses artistiques et musicales, dans les deux zoos.

Le tunnel de l'amour Photo : Radio-Canada

À Edmonton le festival des lumières est accessible les vendredi, samedi et dimanche de 17 h à 21 h ainsi que le 26 décembre.

Le zoo de Calgary est en lumière pour l'évènement Zoolight. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

À Calgary, Zoolights est présenté jusqu’au 4 janvier

Red Deer

Comédie

Vous cherchez encore des idées de sorties de Noël? Un spectacle de comédie et d'hypnotisme est au rendez-vous pour animer le temps des fêtes.

Il est présenté au bistro The West 67 Grill and Lounge, le samedi 21 décembre à 21 h. L’accès est réservé aux 18 ans et plus.

Tours en calèche

Laissez votre carrosse vous promener à travers plus d’une centaine d’installations lumineuses, tout en savourant un bon chocolat chaud. Habillez-vous chaudement!

Le prix des tours varie entre 3 $ et 37,50 $. Photo : Ranch Heritage

Les tours ont lieu au Ranch Heritage jusqu’au 31 janvier.

Calgary

The Calgary Nativity Pageant

C'est le retour du traditionnel spectacle The Calgary Nativity Pageant! Imaginez-vous que ça fait 56 ans que 300 bénévoles rendent possible, chaque temps des fêtes, la présentation de l'histoire de la nativité.

Joseph et Marie Photo : Maricel Gonzales

Suivez les trois Rois mages tout au long de leur périple. Le spectacle est présenté aux 20 minutes, au parc Heritage, jusqu'au 24 décembre, entre 19 h et 21 h et c'est gratuit!

Musée Glenbow

En plus de sa collection permanente, le musée Glenbow présente plusieurs autres expositions : Sybil Andrews, Gerald Fergusen et ExtraOrdinary Objects.

L'artiste Sybil Andrews, décédée en 1992, avait trouvé sa voix par la linogravure, soit un support de gravure, lignes et couleurs.

L'artiste Sybil Andrews croyait que la spiritualité et son art étaient interreliés. Photo : Musée Glenbow

Gerald Fergusen, décédé en 2009, se servait, pour sa part, de matériaux utilisés couramment pour créer de grands formats en peinture, afin de représenter la poésie du quotidien.

L'oeuvre de Gerald Ferguson: 100 000 Grapes Photo : Musée Glenbow

ExtraOrdinary Objects est une exposition créée par plusieurs artistes qui se sont servis, comme point de départ, d'un objet ordinaire, périssable tel qu’un rouleau de papier de toilette, et ils en ont fait une oeuvre.

L'artiste Robyn Peck a enduit de peinture blanche le rouleau de papier de toilette au fil du temps. Photo : Musée Glenbow

Ces trois expositions se terminent le 12 janvier.

Banff / Canmore

En montagne

Vous voulez rencontrer le père et la mère Noël? Hé bien ils seront sur les pentes de ski du centre Sunshine, la fin de semaine du 21 et 22 décembre! Vous pourrez même skier avec eux!

Le Fairmount Banff Springs possède également des décors sublimes pour les festivités qui méritent le détour. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Un chant de Noël au château

Qui ne connaît pas l'un des contes les plus célèbres de Charles Dickens, Un chant de Noël? Mais cette fois-ci, l’histoire est présentée dans un décor des plus féériques, à l'hôtel Fairmount Banff Springs!

Les représentations ont lieu jusqu’au 28 décembre.

Lethbridge

Lumières

C'est le festival des lumières d’hiver au jardin japonais Nikka Yuko.

Le parc Nikka Yuko a été construit en 1967, afin de reconnaître la contribution multiculturelle du peuple japonais à la communauté de Lethbridge. Photo : Parc japonais Nikka Yuko

Plus de 150 000 lumières illumineront le jardin dans ce temps de l’année des plus sombres!

L’événement se termine le 31 janvier.

Medicine Hat

Snapshot

Vous voulez vous changer les idées du temps des fêtes et découvrir d’autres activités? L’exposition Snapshot, explore les changements technologiques, artistiques et sociaux de la photographie telle qu'elle s'est développée et fait des parallèles avec l'histoire de la communauté.

L’exposition se déroule au centre de l'Esplanade jusqu’au 1er février.