Les Dynamiques du Cégep Sainte-Foy joindront le circuit préparatoire de basketball NPA

Ce circuit existe depuis 2016 et regroupe une douzaine de programmes de basketball à travers le Canada.

L'entraîneur-chef de l’équipe masculine de basketball D1 des Dynamiques, Vincent Plante, estime que cet ajout au programme constitue un argument de taille pour convaincre les jeunes talents de demeurer dans la région de Québec pour y poursuivre leur développement.

C’est l’objectif premier, confirme-t-il. Par le passé, les jeunes avaient souvent l’impression, à tort ou à raison, qu’ils allaient se faire voir davantage [des recruteurs] s’ils allaient à Montréal, en Ontario ou aux États-Unis.

On veut leur démontrer que ce qu’il y a de mieux pour eux, c’est à Québec.

Cette ligue nous a attirés par son niveau de jeu, la chance de participer à des compétitions à l'extérieur de notre province et surtout la visibilité qu'elle apportera à nos joueurs et à notre programme , explique Vincent Plante.

Les Dynamiques continueront de participer aux activités du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) durant l’année scolaire. Ils formeront aussi en parallèle, une équipe constituée de joueurs de 19 ans et moins pour prendre part à des tournois de la NPA ailleurs au pays ainsi qu’aux États-Unis.

Plus de matchs et de bons duels

Les Dynamiques participeront à quatre tournois majeurs, dont le CNIT (Canadian National Invitational Tournament) et deux compétitions aux États-Unis.

Les joueurs disputeront un total de 45 à 50 matchs durant l’année, soit 25 à 30 matchs de plus que les autres équipes du RSEQ.

L’entraîneur Plante, qui en est à sa première année à la barre de l’équipe, n’y voit pas un danger de surmener son groupe d’athlètes.

C’est sur qu’au niveau collégial, c’est déjà un bon investissement de temps d’être étudiant-athlète. Ce sera un défi d’encadrer les jeunes, mais on a toutes les ressources au cégep pour le faire.

Les joueurs ont reçu la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. La perspective de jouer dans le circuit NPA est très motivante pour les troupes.

C’est quelque chose qu’on attendait beaucoup, dit Victor Parent, joueur de 1re année avec les Dynamiques. On a très hâte de ça commence l’an prochain et d’affronter des joueurs de l’extérieur de la province, qu’on n’a jamais vus.

On a déjà eu un bon recrutement cette année. On a des joueurs avec de solides bases et je pense qu’on est prêts pour ça.

Victor Parent, garde, Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy