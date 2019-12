Accident à Saint-Alexandre : le jeune conducteur n’avait qu’un permis d’apprenti

Quatre autres adolescents ont été blessés lors de cet accident.

Selon l’agente de la Sûreté du Québec Ingrid Asselin, le conducteur, qui n’est âgé que de 16 ans, ne possède qu’un permis d’apprenti conducteur, ce qui lui interdit de conduire une automobile sans la présence à bord de la voiture d’un adulte titulaire d’un permis valide depuis au moins deux ans.

Or, aucun des cinq jeunes qui se trouvaient dans la voiture mercredi après-midi sur le chemin de la Grande Ligne à Saint-Alexandre n’était titulaire d’un tel permis de conduire.

Quatre d’entre eux sont âgés de 16 ans et le cinquième de 17 ans.

Les trois garçons et deux filles, tous blessés gravement lors de la sortie de route, reposent toujours à l’hôpital, et le conducteur est dans un état très critique.

Selon l’agente Asselin, les chances de survie du conducteur, qui est sous respirateur artificiel à l’Hôpital pour enfant de Montréal, seraient très minces.

La violente sortie de route s’est produite lorsque le véhicule dans lequel les cinq victimes se trouvaient a fait une embardée avant de terminer sa course dans un fossé en bordure de la route.

Les pompiers ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour les sortir de la voiture.

On ignore pour l’instant la raison pour laquelle le jeune conducteur a perdu le contrôle de son véhicule.

Règles entourant le permis d'apprenti

Le permis d'apprenti conducteur donne accès au réseau routier à condition d'être accompagné d'un moniteur d'une école de conduite ou d'un accompagnateur. Par accompagnateur, on entend le titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide de la classe appropriée et qui est en mesure de fournir aide et conseils à l’apprenti conducteur.

Source : Société de l'assurance automobile du Québec