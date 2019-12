Des milliers de Canadiens appellent les policiers pour dénoncer des cas d'alcool au volant

Nous recevons des appels de piétons, de voisins inquiets, de collègues (...) nous avons reçu des appels d'employés de la Régie des alcools et même de personnes qui travaillent au service au volant de restaurants. Laura Nicolle, agent au Service de police régional de York

L'agent de police, Laura Nicolle, du Service de la police régionale de York. Photo : Radio-Canada / Vedran Lesic

Laura Nicolle croit que cela envoie un message fort et affirme que la probabilité que quelqu'un vous voie et vous dénonce est très élevée .

La Police régionale de York, qui se trouve au nord de Toronto, en fait même le coeur de sa campagne de sensibilisation contre la conduite en état d’ébriété pendant le temps des fêtes avec le slogan Safe Roads, Your Call. Un message qui encourage la participation du public pour rendre les routes plus sécuritaires.

La Police régionale de York dévoilait qu'en 2019, environ 5000 personnes les ont contactés pour signaler un conducteur possiblement fautif.

Votre entourage vous a à l’oeil

Pour l'ensemble de l’Ontario, la participation du public est encore plus importante, avec en moyenne plus de 30 000 appels par année enregistrés par la Police provinciale de l’Ontario (PPO). Une aide précieuse, selon la PPO, puisque le territoire est grand et le nombre de véhicules de patrouilles sur les routes est limité.

Il y a une exception dans le Code de la route qui vous donne le droit d’utiliser votre téléphone pour appeler le 9-1-1 dans le but de nous passer l’information rapidement, pour que l'on puisse localiser le conducteur et empêcher, peut-être, un accident mortel. Cynthia Savard, Police provinciale de l’Ontario

La sergente Cynthia Savard de la Police provinciale de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Cette exception est aussi respectée dans les autres provinces du pays, mais les corps policiers ne l’encouragent pas.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) recommande plutôt aux automobilistes, si c’est possible, d’utiliser un appareil mains libres ou de simplement immobiliser son véhicule avant de faire l’appel.

Des lettres aux conducteurs

Au Québec, la police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) va plus loin avec les appels reçus du public pour dénoncer un conducteur possiblement en état d’ébriété. Si le véhicule identifié n’est pas localisé, une lettre est envoyée à son propriétaire.

Ce véhicule était conduit de façon imprudente, ce qui a laissé croire au citoyen que son conducteur avait possiblement les capacités affaiblies , peut-on lire dans la lettre.

Les citoyens qui la reçoivent ne sont pas dans l’obligation de se justifier. Le SPAL les envoie dans le but de sensibiliser la population dans le cadre du projet « Voiture signalée, automobiliste avisé » en partenariat avec Les mères contre l’alcool au volant.

Un antidémarreur éthylométrique installé dans un véhicule. Photo : Radio-Canada

L’organisme Les mères contre l’alcool au volant (MADD Canada) se réjouit de la participation des citoyens et pense que les dénonciations font partie de la solution à long terme pour éradiquer le problème. Sa porte-parole pour le Québec, Marie-Claude Morin, pense que d’autres corps policiers devraient s’inspirer de l’initiative du SPAL.

Un barrage routier pour tenter de contrer l'alcool ou la drogue au volant Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Ce n’est pas un réflexe naturel de dénoncer. Il faut avoir l’intime conviction que ça donne quelque chose le fait de prendre le téléphone et de contacter le service de police. Marie-Claude Morin, MADD Canada

L’organisme réitère que tout le monde a un rôle à jouer pour arrêter les tragédies causées par l’alcool au volant. La conduite avec facultés affaiblies, on va en venir à bout quand chacun va décider qu’on va en venir à bout , conclu Mme Morin. Ça commence par soi .

Moins d’acceptabilité sociale

Selon la sociologue Diane Pacom, il n’y a plus d’acceptabilité sociale pour la conduite en état d’ébriété.

Avec les heures que les gens passent sur l’autoroute pour retourner chez eux (...), ils sont plus souvent exposés aux gestes irresponsables de leurs concitoyens qui conduisent en état d'ébriété. Diane Pacom, sociologue, Université d’Ottawa

Diane Pacom, sociologue et enseignante à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que les campagnes de sensibilisations des dernières années ont conscientisé la population. Les gens se sentent obligés de dire : je vais l’apporter à l’attention de la police , note Mme Pacom.

Le nombre d’accusations se maintient

Malgré toute la sensibilisation, le nombre d’accusations pour conduite avec facultés affaiblies demeure stable en Ontario, avec une moyenne de 14 000 accusations par année.

Il y a des gens qui résistent à accepter les lois qui sont imposées, et ça, il n’y a rien à faire. C’est le propre même d’une société , conclut la sociologue Diane Pacom.