Quatre raisons pour expliquer la résistance des Français à la réforme des retraites

Paradoxalement, les Français croient aussi au bien-fondé d’une telle réforme. Alors, pourquoi s'y opposent-ils, pourquoi une telle contradiction? Voici quelques pistes pour mieux comprendre l’état d’esprit de ces Gaulois réfractaires .

Restons dans les clichés quelques instants. Les Français sont réputés pour être de bons vivants. Un art qui se pratique surtout à l’extérieur du travail. Les longs apéros, les passages en terrasse qui s’éternisent.

Le travail est donc incompatible avec cette façon de voir la vie, croit le philosophe Pascal Bruckner. Il croit que ses compatriotes voient le travail comme un très mauvais moment à passer, avant d’arriver à une oasis qui s’appelle la retraite, où l’on pourra enfin vivre, se détendre, connaître de vraies joies .

Mais si la retraite arrive après 64, 65 ans, ça veut dire qu’on a passé trente ou quarante ans de vie, de non-vie ou de survie , résume-t-il. D'où l'importance des régimes actuels, qui permettent un départ à la retraite dans la cinquantaine pour certains travailleurs.

Pour la plupart des Français, l’âge de la retraite est fixé à 62 ans. L’un des seuils les plus bas du monde occidental. Il est fixé à 65 ans en Allemagne et en Espagne. En 2030, il atteindra 67 ans en Belgique.

Le projet de réforme d'Emmanuel Macron prévoit repousser l'âge de la retraite à 64 ans en 2027. Chacun pourra continuer de prendre sa retraite à 62 ans s’il le souhaite, mais avec une pénalité sur la pension et, inversement, une indemnité pour ceux qui partent après.

Le paradoxe dans ce conflit, c’est que les Français comprennent le besoin d’une réforme de leurs systèmes de retraite. Il y a de nombreux régimes spéciaux, propres à des professions particulières, avec des conditions distinctes.

Le gouvernement souhaite fondre tous ces régimes en un seul, plus équitable. Il est aussi question d’ajuster les méthodes de financement pour tenir compte du fait que les Français vivent plus longtemps, donc retirent davantage d’argent.

Et les Français sont majoritairement d’accord avec ces deux objectifs.

Mais ils ne font pas confiance à leur gouvernement pour y arriver. Une méfiance qui provient de l’attitude et des paroles des élus. Des politiciens jugés incapables de bien comprendre la situation des gens qu’ils doivent servir.

Il s'agit d'un gros problème pour mener de grands chantiers qui visent le système de protection sociale, auquel les Français sont si attachés.

Professeur d’économie à la Sorbonne, Claudia Sénik rappelle que, pour négocier une réforme, les partenaires doivent se faire confiance.

Si on ne fait pas confiance à l'État ou à ce gouvernement pour réformer tout en préservant le système, à ce moment-là, c'est impossible.

La mobilisation regroupe des gens d’horizons divers, qui partagent aussi une méfiance envers leur président. Le mouvement social est aussi une révolte contre Emmanuel Macron.

L’étiquette de président des riches qui lui colle à la peau n’est pas étrangère à ce sentiment. Les gens le trouvent très arrogant , croit le philosophe Pascal Bruckner.

Il a globalement tous les traits négatifs du yuppie[young urban professionnal ou jeune cadre urbain], comme on dit en anglais; du jeune homme riche, qui a tout réussi et qui prend les gens de haut. Il est très condescendant, et donc les gens protestent contre Macron.

Pascal Bruckner, philosophe, au sujet d'Emmanuel Macron