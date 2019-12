Octogénaire disparue à Trois-Rivières : un poste de commandement déployé

La police a établi un poste de commandement près de l’endroit où Denise Sauvageau Massicotte a été vue pour la dernière fois afin de recueillir de l’information pouvant apporter de nouveaux éléments d’enquête.

Des policiers feront également du porte-à-porte pour discuter avec le voisinage et tenter de récolter des indices.

Au moment où on se parle, la dame peut être restée dans le secteur de Trois-Rivières ou elle est peut-être rendue à Nicolet , rapporte le porte-parole de la police de Trois-Rivières Luc Mongrain. C’est pourquoi on demande vraiment l’assistance de la population, à qui on demande de garder l’oeil ouvert.

Denise Sauvageau Massicotte, 80 ans, manque à l'appel depuis le 17 décembre. Photo : Direction de la police de Trois-Rivières

Denise Sauvageau Massicotte mesure 1,47 m et pèse 41 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns et porte des lunettes. Elle serait vêtue d'un manteau marine, de pantalons foncés et de bottes noires.

Elle pourrait être au volant d'un Kia Rondo 2010 de couleur argent immatriculée W21 BCQ.

Toute information peut être transmise à la police de Trois-Rivières.