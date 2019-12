Les syndiqués d’Unifor appelés à faciliter l'accès à la raffinerie Co-op de Regina

Dans une ordonnance provisoire publiée mardi, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan pose des limites aux syndiqués.

À Regina, la juge Janet McMurtry restreint l’action des manifestants et leur demande de ne pas bloquer l’accès à la raffinerie pendant plus de 5 minutes, le temps de donner de l’information et de faire appel à du soutien.

Cette ordonnance provisoire vise à limiter les dérapages possibles dans le conflit de travail qui oppose le syndicat Unifor et la raffinerie Co-op de Regina.

Jusqu’à ce que la demande d’injonction soit entendue, de sérieux méfaits peuvent avoir lieu si je ne limite pas le droit des piqueteurs. Janet McMurtry, juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

Mardi, la direction de la raffinerie Co-op de Regina a déposé une demande d’injonction contre le syndicat Unifor afin de pouvoir accéder plus facilement à l'usine durant le conflit de travail.

La demande sera entendue par le tribunal le 23 décembre.

La semaine dernière, des camionneurs avaient notamment déploré l’attente à l’entrée de la raffinerie.

La raffinerie Co-op de Regina a mis environ 800 travailleurs en lock-out le 5 décembre dernier, après que le syndicat Unifor eut déposé un avis de grève à l’employeur.

Les deux parties sont divisées sur la question du régime de retraite.

Avec les informations d'Aimée Lemieux.