Google achète le développeur de jeux vidéo québécois Typhoon Studios

Les 26 personnes travaillant pour Typhoon intégreront l’équipe de Stadia Games and Entertainment. Ce studio montréalais a pour mission de concevoir du contenu exclusif pour Stadia, le service infonuagique de jeu vidéo lancé par Google en novembre.

En entrevue avec le site spécialisé GamesIndustry.biz, la vice-présidente de Google et responsable de Stadia, Jade Raymond, s’est dite impressionnée par Typhoon, qui a réussi à créer le jeu Journey to the Savage Planet en peu de temps avec une équipe de taille modeste.

C’est une équipe AAA de vétérans de l’industrie qui ont déjà de bonnes relations de travail et qui ont réussi à rapidement créer quelque chose. Ils ont plusieurs bonnes idées pour la plateforme , estime-t-elle.

Les cofondateurs de Typhoon Studios, Alex Hutchinson et Reid Schneider, ont tous deux œuvré à titre de producteurs sur des titres à succès tels que Tom Clancy's Splinter Cell, Assassin’s Creed III, Far Cry 4 et The Sims 2.

Le premier jeu du studio, Journey to the Savage Planet, verra le jour le 28 janvier sur PlayStation 4, Xbox One et PC. On ne sait pas encore s’il sera également offert sur Stadia.

Jade Raymond a d’ailleurs laissé entendre à GamesIndustry.biz que Google envisagerait l’achat d’autres studios, mais que rien n’était encore coulé dans le béton. Nous avons une stratégie à long terme et voulons prendre les bonnes décisions , soutient-elle.

La valeur de la transaction n’est pas encore connue.

Plus de détails à venir...