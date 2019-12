Décès d'Adrienne Côté au Couvent de Trois-Pistoles : trois recommandations du coroner

L'enquête publique pour éclairer les circonstances du décès d'Adrienne Côté, survenu le 23 avril 2018, remonte à juin dernier.

L'événement a soulevé plusieurs questionnements relativement à l'encadrement à la Résidence Le Couvent. Les conditions de travail et la formation des préposés ont entre autres été soulevées.

Trois recommandations

La coroner n'émet aucune recommandation concernant les employés et l'ancienne propriétaire de la résidence, Sophie Drolet. Cette décision est justifiée par le fait que la résidence est maintenant fermée.

Elle émet cependant les recommandations suivantes :

Le CISSS-BSL doit poursuivre et intensifier ses efforts dans le but d'améliorer la formation, les outils et le soutien offerts aux RPA [résidences privées pour aînés] pour l'élaboration et la mise en place d'un programme de prévention et de gestion de chutes.

Le CISSS-BSL doit poursuivre et intensifier ses efforts dans le but d'améliorer le soutien aux RPA pour l'élaboration et la mise en place d'un programme d'intégration des nouveaux, et ce, afin d'assurer la sécurité des résidents et de réduire les risques de chute.

Mettre en place un comité entre les résidences et des représentants du CISSS-BSL afin d'améliorer la communication, de mieux soutenir les RPA et d'assurer la sécurité des résidents, notamment en matière de prévention et de gestion des cas de chute.

La coroner souligne dans son rapport que malgré leurs bonnes intentions, la directrice et l'exploitante de la résidence Le Couvent ne possédaient qu'une connaissance très limitée des règles applicables aux résidences pour personnes âgées.

De fait, elles n'étaient pas en mesure d'offrir un programme d'intégration ou un soutien et un encadrement adéquat pour leur personnel. Elles n'avaient pas non plus émis de plan de prévention des chutes ni de directives professionnelles claires et à jour en cette matière , mentionne la coroner.

Bien qu'elle n'en ait pas le mandat, la coroner appuie deux suggestions des représentants du CISSS-BSLCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent qui se sont adressés à elle durant les audiences : étendre le pouvoir des CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux aux résidences et améliorer l'encadrement entourant la cession d'un certificat de conformité.

Les audiences publiques se sont déroulées au palais de justice de Rivière-du-Loup du 11 au 13 juin 2019. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les circonstances du décès Le 4 mars 2018, vers 20 h, une préposée aux bénéficiaires, Alyson Beaulieu, entend un verre se briser dans la chambre de Mme Côté. Elle se rend dans la chambre, et la résidente lui indique qu'elle a fait une chute et qu'elle souffre d'une douleur à la jambe gauche. Après un examen très sommaire, la préposée soulève la jambe de la victime et quitte les lieux avec l'autre préposé. Les deux préposés rapportent l'incident à leur directrice, Isabelle Denis. Comprenant que l'incident est minime et entraîne peu de douleurs, elle décide de ne pas faire intervenir les ambulanciers. Le lendemain, à l'aube, Mme Côté se réveille en criant de douleur. Elle transportée par ambulance à l'urgence. Elle est opérée le jour même pour une fracture à la hanche. Plusieurs complications suivront l'opération et Mme Côté sera placée en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Adrienne Côté décède le 23 avril à l'âge de 91 ans.

Le Dr Tommy Primeau, qui a procédé à la chirurgie, considère que l'opération avait été effectuée dans un délai optimal, et que la dégradation de l'état de santé de Mme Côté suite à l'intervention constitue une situation fréquente.

Plusieurs reproches à la Résidence Le Couvent

En mars 2018, à la suite du dépôt d'un rapport d'inspection détaillant plusieurs non-conformités, le CISSS-BSLCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent a émis une ordonnance à l'exploitante de la résidence, Sophie Drolet.

Après avoir travaillé en collaboration avec Mme Drolet pour redresser la situation durant près d'un an, le CISSS-BSLCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent a conclu que la sécurité des résidents de la Résidence Le Couvent n'était pas assurée.

Le certificat de conformité de la résidence a finalement été révoqué en juin 2019.

La coroner souligne par ailleurs qu'entre autres, la préposée aux bénéficiaires Alyson Beaulieu n'a eu pour formation qu'un jumelage avec d'autres préposés durant deux quarts de travail.

Le jour de l'incident, elle était la seule préposée en poste à la résidence entre 14 h et 16 h, bien qu'elle ne possédait pas de diplôme adéquat ni d'expérience de travail suffisante.

La coroner en chef avait ordonné l'enquête sur le décès d'Adrianne Côté le 14 novembre 2018.