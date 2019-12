La promenade du Vieux-Quai en réparation après de grandes marées à Sept-Îles

À Sept-Îles, des travaux sont en cours à la promenade du Vieux-Quai à la suite des bris causés par la dernière tempête. Les débordements côtiers constituent cependant un problème plus important pour la municipalité.

La promenade du Vieux-Quai est fermée aux piétons jeudi et vendredi. Ces travaux de réparation et de consolidation coûteront entre 15 000 et 25 000 dollars.

Les forts vents ont causé de nombreux bris dans le secteur du Vieux-Quai, à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Patrick Gwilliam

Les débordements côtiers risquent de s'aggraver avec les années, cependant, il est difficile pour les municipalités de mettre en place des mesures permettant de consolider leurs infrastructures côtières, explique le directeur général de la municipalité, Patrick Gwilliam.

Il faut savoir que les travaux sont tout le temps gérés par le Ministère de l'Environnement. Dans le cas où on touche à l'océan, il y a Pêches et Océans Canada qui s'implique dans le dossier, alors il y a des règlements, des normes qui sont très strictes. Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

Sept-Îles compte 150 kilomètres de côte sur son territoire. Les zones susceptibles de subir des dommages semblables sont donc nombreuses.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, souhaiterait plus d'aide financière de Québec afin de permettre le déplacement préventif des résidents qui vivent dans des secteurs à risque.

Si on était en mesure de préparer des terrains, des endroits... Essayer de ne pas trop dépayser les gens , pense-t-il.

Prochainement, des marées de plus de trois mètres sont à nouveau prévues le 25 et 26 décembre.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau