Les Tyrans de Gatineau espèrent frapper un coup de circuit avec Chénier-Rondeau

Gatineau a échangé son choix de premier tour au prochain repêchage (4e rang) contre cinq joueurs. La clé de l’échange est Félix-Antoine Chénier-Rondeau, un voltigeur de centre.

Ce joueur est une vraie bombe! Il est revenu au jeu après une blessure à son collège la saison dernière et il est prêt à embarquer dans l’aventure à Gatineau , mentionne Joly.

Le voltigeur de centre Félix-Antoine Chénier-Rondeau. Photo : Gracieuseté de Félix-Antoine Chénier-Rondeau

Le joueur de 19 ans s’alignait avec le collège Northeastern Oklahoma A&M avant de subir une luxation à l’épaule la saison dernière. Les championnats canadiens auront lieu à Gatineau l’été prochain. L’entraîneur avait juste ça à me dire pour me convaincre de me joindre à l’équipe , lance Chénier-Rondeau.

Les installations [à Gatineau] sont fantastiques. Il y a beaucoup de terrains de baseball et c’est un super endroit pour jouer à la balle. Félix-Antoine Chénier-Rondeau, voltigeur des Tyrans de Gatineau

Même s’il ne connaît pas tous ses nouveaux coéquipiers, le joueur voit d’un bon œil son arrivée en Outaouais. Il a joué avec plusieurs membres de Tyrans dans différents programmes, dont l’Académie ABC et les équipes du Québec.

Je connais quelques gars, dont Rémi Patry et Jo Lamarche. J’ai beaucoup joué avec eux. Nous avons des frappeurs intelligents et des joueurs solides en défensive. Je pense qu’on peut être une équipe très dangereuse en attaque et en défense , raconte le rapide voltigeur, qui compte maintenir une moyenne au bâton au-dessus de ,350 la saison prochaine.

L'entraîneur-chef des Tyrans de Gatineau, Mathieu Joly Photo : Radio-Canada

L’entraîneur des Tyrans veut construire sa formation autour de sa nouvelle acquisition. C’est un champ centre très rapide et qui a toujours une excellente moyenne au bâton , ajoute Joly.