La rareté de main-d'œuvre inquiète les Armateurs du St-Laurent

Ils souhaitent que la stratégie gouvernementale comporte des mesures comme la promotion continue des carrières maritimes auprès des jeunes.

La directrice générale des Armateurs du St-Laurent, Louise Bédard, dit qu'elle travaille déjà avec l'Institut maritime du Québec à Rimouski et que la solution passe notamment par de la formation qui pourrait être donnée ailleurs, notamment dans les grands centres.

De voir de quelle manière on peut travailler avec l'Institut maritime. Est-ce qu'il y a lieu de voir s'il n'y a pas des décentralisations à faire au niveau des cours de formation, de la formation en ligne, etc.? Alors, ce sont des pistes de solutions que nous, nous mettons en place et on demande à être soutenu à travers ces demandes-là , pour le bien de l'industrie, bien sûr , soutient-elle.

La directrice générale des Armateurs du St-Laurent dit travailler avec l'Institut maritime du Québec pour régler une partie du problème de rareté de main-d'œuvre dans le domaine maritime. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Selon Louise Bédard, le fait de favoriser l'immigration de travailleurs du domaine maritime fait aussi partie de la solution.

Une des solutions passe par l'immigration aussi. Passe aussi par la reconnaissance des brevets étrangers, pour faire venir des travailleurs temporaires. Louise Bédard, directrice générale des Armateurs du St-Laurent

Louise Bédard souhaite également que le gouvernement du Québec appuie l'industrie dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour la reconnaissance des brevets étrangers.

Par ailleurs, les Armateurs du St-Laurent disent rechercher des solutions pour améliorer la cohabitation avec la baleine noire de l’Atlantique du Nord, une espèce menacée.

Avec les informations de Denis Leduc et de Sylvie Aubut