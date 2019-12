Du financement pour les places en CPE de Matane, de Mont-Joli et de Saint-Anaclet

Le financement permettra de construire des installations neuves qui accueilleront 80 places à Matane et 50 places à Mont-Joli.

À Saint-Anaclet-de-Lessard, le soutien financier de Québec doit permettre l'ajout de 29 nouvelles places et la construction d'une nouvelle installation au CPE Les petits soleils magiques.

Ces places avaient été annoncées par un précédent gouvernement il y a six ans. Le ministre Lacombe dit venir finir le travail.

C’est une chose pour les gouvernements d’annoncer des places, mais ensuite, il faut les financer. Sinon, c’est un peu comme dire à vos enfants : “Je vais vous acheter un beau cadeau à Noël”, mais vous ne mettez jamais la main dans votre poche et vous n’allez jamais au magasin pour l’acheter. Ça fait de belles promesses, mais ça ne fait pas de beaux cadeaux. Donc aujourd’hui, on vient livrer le cadeau en bonne et due forme.

Le Centre de la petite enfance de Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le plan pour Matane

Pour Matane, le financement s’élève à 1 371 635 $.

Le projet de construction est en cours de réalisation. Les portes doivent ouvrir en mai 2021. Il créera 25 nouveaux emplois.

C’est Noël pour moi, c’est Noël pour les parents , exprime la directrice générale du CPECentre de la petite enfance de Matane, Brigitte Desrosiers, qui travaille depuis longtemps sur ce projet.

En 2011, on l’a déposé [le projet]; en 2013, on l’a obtenu. Ça a tombé à l’eau à cause du financement. Il fallait donner 50 % du financement, ce qui était impossible. L’année passée, on a commencé à travailler sur le projet. Tant qu’on n’avait pas le financement, j’avais une petite crainte. Brigitte Desrosiers, DG, CPE de Matane

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, lors de l'annonce à Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le plan pour Mont-Joli

Le ministre a annoncé, pour Mont-Joli, 1 128 615 $, ce qui permettra aussi de construire un tout nouveau bâtiment.

La directrice générale du centre de la petite enfance Les P’tits Montois, Anne Thivierge, dit avoir été persévérante.

Un premier projet de 13 places avait été annoncé en 2011, et un second de 37 places en 2013. Aucun de ces deux projets n'a été réalisé, rappelle la directrice.

Le CPE a toujours été persévérant à conserver ces places-là. On a demandé au gouvernement de faire la fusion de nos projets pour faire une installation de 50 places. Anne Thivierge, DG, centre de la petite enfance Les P’tits Montois