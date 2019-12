Bell devra traiter sur un pied d'égalité TVA Sports et RDS

Le CRTC donne ainsi raison à Québecor, qui affirmait que Bell accordait un avantage indu à sa propre chaîne sportive dans son offre de forfaits, au détriment de TVA Sports.

Conséquemment, le CRTC exige que Bell lui présente, au plus tard le 5 février, une nouvelle structure pour ses forfaits qui ne désavantagera pas TVA Sports ni n'avantagera RDS.

Québecor se plaignait plus précisément que RDS était offert dans les forfaits Bon, Mieux et Meilleur, alors que TVA Sports n'était offert que dans les deux derniers.

Québecor faisait valoir qu'elle se trouvait ainsi privée de plusieurs millions de dollars en revenus d'abonnement et en revenus publicitaires chaque année, ce qui était ni acceptable ni équitable .

Dans sa décision, le CRTC souligne que le forfait Bon est maintenant celui qui a la plus grande pénétration pour Bell, alors que les forfaits Mieux et Meilleur ont un taux de pénétration très faible et qu'ils sont plus chers .

Selon le CRTC, BCE [société mère de Bell] n’a pas fourni de données financières que le Conseil aurait pu utiliser pour réfuter les estimations de Québecor en ce qui concerne les manques à gagner de TVA Sports .

BCE a aussi fait valoir qu’un grand nombre d’abonnés au forfait Bon choisissent TVA Sports à la carte ou dans un forfait sur mesure, alors que le reste choisit de ne pas le faire , mais en vain.

La proportion d’abonnés au forfait Bon qui choisissent de ne pas ajouter TVA Sports comme service supplémentaire représente des centaines de milliers de dollars par mois en revenus d’abonnements non matérialisés , conclut le CRTC.

En contrepartie, la proportion d’abonnés au forfait Bon qui a automatiquement accès à RDS représente des revenus supplémentaires pour Bell.

Le Conseil estime que l’exclusion de TVA Sports du forfait Bon, contrairement à la situation qui prévaut pour RDS, a eu, et continue d’avoir, une incidence négative importante à l’égard des activités de TVA. Extrait de la décision du CRTC

Les chaînes sportives comptent sur les revenus découlant d'une large distribution pour être en mesure d'acquérir les droits de diffusion des ligues de sport professionnelles, dont les coûts sont très élevés , rappelle le CRTC.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a pris acte de la décision de l'agence fédérale dans un message publié sur Twitter.

Un conflit qui se prolongeait

L'affrontement entre les deux grands groupes avait donné lieu à plusieurs accrochages, y compris lorsque Québecor avait carrément coupé le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell lors du début des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, au printemps.

Si Québecor avait dépensé beaucoup d'argent en publicité pour tenter de faire porter l'odieux de cette décision à Bell, cette dernière s'était plutôt tournée vers les tribunaux, réclamant une injonction de la Cour supérieure pour forcer Québecor à respecter ses engagements en matière de diffusion.

Groupe TVA avait ainsi dû offrir de nouveau le signal deux jours après l'avoir coupé.

Le CRTC, face à une entreprise qui avait agi à l'encontre d'un avis publié deux jours avant les faits, exigeait le maintien du statu quo et avait menacé de retirer la licence de TVA Sports si Groupe TVA ne reculait pas.