Des projets plein la tête pour des employés du Hilton Québec fermé durant un an

Face à la fermeture de l’hôtel Hilton Québec durant un an pour des travaux majeurs, des employés sont prêts à entreprendre de nouveaux projets avant la réouverture.

Après 27 ans à l’emploi de l’hôtel, Sylvie Frenette admet qu’un sentiment de vertige l’a envahi lorsque ses employeurs ont annoncé la fermeture de l'endroit pour un an. Je me suis dit que ça va coûter cher, autant pour nous que pour l’hôtel, souligne celle qui est agente au service à la clientèle au Hilton Québec. Mais avec le temps, ça diffère, j’ai plus hâte.

Sylvie Frenette travaille au service à la clientèle depuis environ 15 ans, mais elle est employée de l'hôtel depuis 27 ans. Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

Elle compte en profiter pour entamer de nouveaux projets, comme apprendre à être barista professionnelle, ou encore tenter de travailler dans l’Ouest canadien puisque son fils s’y trouve. C’est quand même une impression de sauter dans le vide, soutient-elle, mais va falloir garder l’esprit ouvert, parce que c’est juste un an pour faire pleins de trucs.

Sylvie Frenette affirme avoir déjà hâte de revenir au travail après les rénovations.

Son conjoint aussi travaille à l’hôtel, mais ils ne prévoient pas faire de voyage durant ce congé. Nos plans ensemble, c’est de faire attention financièrement durant un an , admet-elle en riant.

Une bonne idée de fermer

D’après Sylvie Frenette, l’hôtel a bien fait de fermer ses portes pour la durée des travaux. On a vécu les travaux d’avant, quand l’hôtel n’avait pas fermé, et pour le mal qu’on a eu à répondre aux plaintes des clients [à propos des travaux], c’est mieux de ne pas avoir d’emploi pour un an , souligne-t-elle.

Laurence Gagnon-Gilbert, qui travaille au Hilton depuis six ans, indique que la fermeture lui permettra de faire un certificat en management. Pour aller me perfectionner, pour mon travail ici , précise-t-elle.

Laurence Gagnon-Gilbert est employée du Hilton depuis six ans. Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

Comme coordonnatrice des banquets à l’hôtel, elle estime que son employeur l’a bien accompagné dans le processus. On a un comité pour nous aider, ils nous ont montré à faire notre CV. Moi, ça ne fait pas longtemps que je suis sortie de l’école, mais pour d’autres qui travaillent ici depuis trente ans, c’est stressant de devoir se trouver un nouvel emploi pour quelques mois.

Laurence Gagnon-Gilbert a très hâte de voir le résultat des travaux. Sur papier, c’est vraiment beau, alors en vrai, ça sera sans doute mieux.

Dans un contexte de plein-emploi

Les 380 employés du Hilton Québec peuvent retrouver leur emploi après les travaux, mais ne sont pas payés durant la fermeture.

Nicolas Simard-Tremblay qui travaille comme préposé à l’accueil voit malgré tout d’un très bon œil les changements qui s’opèrent. Le fait d’avoir un hôtel renouvelé, ça va offrir une expérience augmentée pour les clients , dit-il.

On voit que le milieu de la restauration à Québec et dans l’hôtellerie, il y a beaucoup d’offres, donc ça ne devrait pas être difficile. Nicolas Simard-Tremblay

Nicolas Simard-Tremblay est préposé à l'accueil depuis 2 ans et demi à l'hôtel. Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

Sylvie Frenette partage le même avis. On a des clients ici, qui sont eux-mêmes des employeurs, qui nous disent de les appeler durant la fermeture pour un emploi , illustre-t-elle.

L’hôtel du centre-ville, qui compte 571 chambres et 28 étages, fermera pendant un an à compter du 1er janvier 2020.

Avec les informations de Fanny Samson