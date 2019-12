Conseils de galeristes acadiens pour acheter une oeuvre d'art locale

Afin de vous guider, Radio-Canada s’est entretenue avec des galeristes, des artistes et des collectionneurs du Nouveau-Brunswick à ces sujets.

Dans le cas d’une peinture par exemple, il existe des formules mathématiques toutes simples qui permettent une certaine constance quant aux tarifs d’un artiste.

Ces formules sont calculées en fonction de la taille de l’oeuvre ou du temps que l’artiste a pris pour la compléter.

Par exemple, pour un tableau de 8 pouces par 10 pouces, on pourrait additionner 8 + 10 et multiplier par 20 $, on aurait donc quelques centaines de dollars pour cette oeuvre-là.

Mario LeBlanc, artiste et galeriste