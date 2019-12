L'hôpital de La Malbaie agrandi d'ici 5 ans pour 255 M$

L'annonce a été faite sur place jeudi en fin d'avant-midi par le premier ministre du Québec, François Legault et la ministre de la Santé Danielle McCann.

Le projet est en bonne voie d'être réalisé. On va sur une voie rapide, on passe directement à un dossier d'affaires, ce qui fait en sorte que le projet va se réaliser plus rapidement , affirme Danielle McCann.

Le projet, évalué à 255 millions de dollars, nécessitera la démolition de l'école primaire Marguerite-d'Youville et d’un commerce adjacents à l’établissement de santé, ainsi que l'agrandissement de l'école Félix-Antoine-Savard.

On va prendre soin des personnes qui vont être touchées. Il y aura des mesures de mitigation pour réduire aussi les effets des travaux pour les riverains , assure Danielle McCann.

À terme, l'hôpital de La Malbaie comptera une nouvelle aile de 6 étages qui comprendra notamment une urgence de 12 civières, un bloc opératoire de deux salles et une clinique externe qui aura 11 salles de consultation.

L'importance des services en région

François Legault souligne l'importance de maintenir des services de santé de proximité en région.

Dans les dernières années, il y a eu trop de centralisation dans notre système de santé. Il y a des services qui étaient offerts dans les différents hôpitaux qui ont été regroupés sans économies. Ce n'est pas ce que la population souhaite , dit-il.

Les espaces de l'hôpital actuels sont vétustes et exigus. Les citoyens et professionnels de la santé réclament la modernisation et l'agrandissement depuis près de 10 ans.

C'est une bonne nouvelle parce que c'est nécessaire et dans des établissements adéquats, le recrutement des spécialistes, du personnel infirmier est plus simple. Ça motive tous les gens à développer des services de proximité de qualité , affirme le maire de La Malbaie, Michel Couturier.

L'agrandissement de l'hôpital va permettre la création d'une vingtaine de postes supplémentaires.

Les travaux devraient débuter en 2021 et se terminer en 2025.