De passage à Matane jeudi, Stéphane Lafaut a expliqué que des experts de General Electric Europe, qui a conçu les moteurs électriques du navire, sont arrivés à Matane mercredi.

Le [F.-A.-]Gauthier n'est pas en service. Personnellement, ça m'écœure littéralement. [...] C'est pour ça que j'ai dit : "là, on va faire venir des spécialistes d'Europe. On ne prend aucune chance." Stéphane Lafaut, président-directeur général de la Société des traversiers du Québec

L'entreprise européenne sera responsable des travaux sur les moteurs du F.-A.-Gauthier, sous la supervision de la STQ Société des traversiers du Québec .

C'est elle qui démontera les moteurs pour déterminer le problème. Ensuite, elle les réparera avec de nouvelles pièces, si nécessaire, et les remontera.

Un traversier après le 20 janvier?

Aussi, M. Lafaut confirme que le CTMACoopérative de Transport Maritime et Aérien Vacancier prendra le relais du Saaremaa du 6 au 20 janvier.Le Saaremaa doit subir lui aussi des travaux importants exigés par Transports Canada.

On ignore donc si un traversier sera disponible pour assurer le service entre les deux rives après le 20 janvier. M. Lafaut déclare travailler à trouver une solution avec les partenaires de la STQSociété des traversiers du Québec .

Le CTMA Vacancier a déjà assuré le service à la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout en janvier 2019. Photo : Radio-Canada

Le CTMACoopérative de Transport Maritime et Aérien Vacancier doit quitter les Îles-de-la-Madeleine et être en service sur le fleuve le 6 janvier, mais le groupe CTMACoopérative de Transport Maritime et Aérien précise que le Vacancier pourra être rappelé en tout temps aux Îles si les conditions empêchent le Madeleine de bien desservir l'archipel.

Le Saaremaa doit être mis aux normes canadiennes, sans quoi le traversier ne sera plus autorisé à prendre la mer après le 31 janvier. Photo : Radio-Canada

Le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec s'est déplacé à Matane pour rassurer les usagers de son service.

Il réitère que le service dela traverse entre Matane et la Côte-Nord sera assuré pendant la période des Fêtes par des liaisons aériennes, par le Saaremaa, et par la suite, par le CTMACoopérative de Transport Maritime et Aérien Vacancier.

On a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire et on va continuer à le faire. Stéphane Lafaut, président-directeur général de la Société des traversiers du Québec

Les travaux sur les moteurs électriques du F.-A.-Gauthier doivent s'échelonner sur plusieurs semaines, selon Stéphane Lafaut.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay