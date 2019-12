La Piaule lance les appels d'offres pour le Château de Marie-Ève

L'organisme espère débuter en février ou mars 2020 les travaux majeurs de réfection de l'édifice du défunt Château Inn, sur la 3e Avenue à Val-d'Or. Quarante logements subventionnés destinés à une clientèle risquant d'être en situation d'itinérance y seront construits.

Le président de la Piaule, Stéphane Grenier, y voit un véritable projet de revitalisation pour le centre-ville de Val-d'Or.

Pour le centre-ville, c'est majeur, lance-t-il. C'est de la revitalisation urbaine. On prend un vieux bâtiment et on le remet presque à neuf. On parle de logements pour des personnes itinérantes, mais dès qu’elles sont logées, elles ne sont plus itinérantes. Elles deviennent une clientèle pour tous les commerçants du centre-ville. On espère stabiliser des gens qui peinent à se loger, faute d’avoir un support à logement adéquat, ou d’avoir des logements adéquats.

Stéphane Grenier, président de la Piaule Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Attirer les entrepreneurs

La Piaule espérait lancer le chantier plus tôt, mais un premier appel d'offres sur invitation pour la démolition n'avait pas attiré l'intérêt des entrepreneurs en construction. Un nouvel appel d'offres pour le projet en entier a donc lancé et il a été ouvert à la grandeur du Québec.

J’espère que l’appel d’offres va être concluant. C'est un beau projet pour les contracteurs qui vont soumissionner, dans la mesure où on peut faire travailler ses employés en situation hivernale puisque le bâtiment est fermé , souligne Stéphane Grenier.

Le lancement des appels d'offres survient deux ans après l'annonce du financement du projet par Québec, à la hauteur de 7 millions de dollars. Depuis, le projet a été bonifié par des ajouts au 4e étage, dont un ascenseur qui rendra l'édifice au complet accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le président de la Piaule ajoute qu'aucun échéancier strict n'a été défini pour la fin des travaux, mais le chantier pourrait s'étendre sur plus d'un an.