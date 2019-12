20 enseignants suspendus pour mauvaise conduite, dont 14 pour agressions sexuelles

Le ministère de l’Éducation a engagé au moins 20 procédures disciplinaires contre des enseignants depuis 2016. Il s’agit en majorité d'actes qui avaient un caractère criminel, dont des attouchements, des agressions sexuelles et la possession de pornographie juvénile.

Sur les 20 incidents relevés par CBC, 6 concernent une mauvaise conduite des enseignants. Les 14 autres ont donné lieu à des accusations criminelles d’ordre sexuel sans que l’on puisse savoir si les incidents concernaient des élèves ou s’ils avaient eu lieu au sein ou à l'extérieur du système scolaire.

Parmi ces 14 enseignants, 10 se sont vu retirer définitivement leurs certificats d’enseignement. Dans les autres cas, ils ont été suspendus, parfois pour une durée indéterminée.

Un manque de transparence

Les dossiers disciplinaires des enseignants ne sont pas rendus publics au Manitoba. Dans d'autres provinces, comme l'Ontario, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan, ils sont publiés en ligne.

L'information concernant ces 20 cas a été obtenue par CBC grâce à une demande d’accès à l’information.

La conseillère générale du Centre canadien de protection de l’enfance, Monique St. Germain, estime que ces cas ne sont que la pointe de l’iceberg . Selon elle, il y a un manque de transparence et un manque de responsabilisation .

Elle remarque que la majorité des incidents relevés sont de nature criminelle. Elle soupçonne qu'il existe de nombreux autres cas de mauvaises conduites qui n’ont jamais été signalés au ministère provincial de l’Éducation.

Si nous ne savons pas quel genre d’incidents sont examinés, alors nous ne pouvons pas vraiment savoir s’ils sont gérés de manière appropriée. Monique St. Germain, conseillère générale du Centre canadien de protection de l’enfance

CBC n'a pu identifier que quatre cas de cette liste qui ont fait l'objet de reportages dans les médias, après que la police eut engagé des poursuites criminelles.

Au Manitoba, seuls les cas de méconduite les plus sérieux semblent faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part du ministère de l'Éducation.

Ainsi, quand dans une communauté rurale, en 2017, un enseignant du secondaire a agressé physiquement un élève durant une activité parascolaire, aucun sanction ne lui a été imposée par le Ministère.

Ce cas ne figure pas dans la liste obtenue par CBC, mais a été rapporté dans un journal.

Les documents de la cour indiquent que l'enseignant a traîné et poussé l'élève puis l'a pris à partie devant les autres élèves. L'enseignant a plaidé coupable et a été condamné à 30 heures de service communautaire, à un suivi psychologique et a reçu une absolution conditionnelle de 18 mois.

Après l’incident, l’enseignant a temporairement été muté dans un autre établissement, mais il enseigne depuis cet automne dans l'école où l’événement s’est produit.

Il ne peut s'approcher de sa victime sauf en cas de contact accidentel.

Des enseignants autorisés trop facilement à reprendre le travail?

Le père de l’élève concerné, dont le nom n'est pas divulgué pour protéger l’enfant, dit avoir été stupéfait d'apprendre que ce professeur allait enseigner à nouveau dans l’école de son fils. Il affirme avoir demandé plusieurs fois que ce professeur ne puisse y revenir, sans succès.

Cette personne ne devrait pas enseigner à des enfants. J’ai essayé de plaider ma cause, mais on m’a dit que je ne pouvais rien faire. [L'enseignant] avait rempli toutes les conditions et fait ce qu’il fallait faire. Père d'un élève victime de violence physique de la part d'un enseignant

L'élève n'a pas subi de blessures à la suite de l'agression.

Dans un courriel adressé à CBC, l'enseignant affirme être heureux d’être revenu travailler dans cette école secondaire et de pouvoir y donner le meilleur de lui-même à ses élèves.

Un porte-parole du gouvernement précise que, si un enseignant désire reprendre le travail après une suspension, il doit remplir certaines conditions avant de comparaître devant le comité de révision des permis d'enseignement. Ce comité décidera s'il est approprié de lui octroyer à nouveau un brevet d'enseignement.

Pour ce faire, la personne doit satisfaire aux conditions suivantes : ne plus avoir son nom sur le registre fédéral des prédateurs sexuels, avoir un rapport final montrant la fin de sa période de probation, avoir subi un examen médical confirmant qu'elle est apte à retourner enseigner et se plier à une nouvelle vérification du casier judiciaire.

Rendre publiques les sanctions pour dissuader

Au Manitoba, une division scolaire peut choisir de signaler volontairement la mauvaise conduite d’un enseignant au ministère de l’Éducation.

Elle est cependant tenue par la loi de signaler les cas d’agressions physiques ou sexuelles, précise un porte-parole du gouvernement.

Une fois ce signalement effectué, une enquête a lieu pour déterminer si la preuve est suffisante pour justifier une audience de la personne incriminée devant le comité de révision des permis d'enseignement.

C'est le ministère de l’Éducation qui décide de suspendre ou de retirer un permis d’enseignement, mais cette décision ne sera pas rendue publique.

Le bureau du ministre de l’Éducation, Kevin Goertzen, a décliné plusieurs demandes d’entrevues.

Le Centre canadien pour la protection de l’enfance milite pour que ces signalements disciplinaires soient mis en ligne comme c’est le cas en Saskatchewan, en Ontario et en Colombie-Britannique.

Monique St Germain estime que cela serait un élément dissuasif et permettrait que ces incidents soient bien gérés par le système d’éducation .

Il est moins probable que des individus tentés d’abuser sexuellement des enfants le fassent alors qu’ils sont enseignants, s’ils savent que ces décisions seront rendues publiques. Monique St. Germain, conseillère générale du Centre canadien de protection de l’enfance

Elle donne l’exemple de l’Ontario, qui publie les signalements même s’ils ne sont pas de nature criminelle.

La Société des enseignants du Manitoba (MTS), qui représente 16 000 enseignants, s’oppose à une telle mesure. Son président, James Bedford, ne pense pas que publier les signalements disciplinaires des professeurs servira l’intérêt public .

La plupart des cas auxquels la MTSSociété des enseignants manitobains a affaire ne sont pas des affaires aussi flagrantes que des agressions sexuelles. Ces cas-là sont entendus en cour, dans un procès public, et en général, les médias en parlent. James Bedford, président de la MTS Société des enseignants manitobains

Selon lui, les plus ardents défenseurs de la protection de l’enfance dans les écoles sont les enseignants eux-mêmes.

Le porte-parole du gouvernement ajoute aussi qu’en cas de suspension ou d’annulation d’un permis d’enseignement les autres juridictions sont mises au courant.

Pour sa part, Monique St. Germain assure que cela n’empêche pas les enseignants suspendus de pouvoir travailler avec des enfants.

Elle précise qu’ils peuvent continuer à travailler peut-être dans une garderie ou dans un environnement sportif .

Avec les informations d'Austin Grabish