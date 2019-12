Santé mentale : Ottawa vient en aide aux Premières Nations en Saskatchewan

Les problèmes de santé mentale et les nombreux suicides dans les Premières Nations de la Saskatchewan forcent Ottawa à investir 2,5 millions de dollars au cours des deux prochaines années, afin de soutenir la prestation de services et de programmes en santé mentale pour les jeunes de la province.

Le ministre des Services aux Autochtones du Canada, Marc Miller, en a fait l’annonce jeudi lors d’une conférence de presse, à Saskatoon, en compagnie de représentants de bon nombre de Premières Nations de la Saskatchewan.

Selon Marc Miller, cet investissement permettra aux différentes communautés de bénéficier d’un soutien adapté à leurs réalités .

C’est la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) qui aura pour mandat de coordonner la stratégie de prévention du suicide à travers la province.

C’est bien que les ministres [fédéral et provincial] soient ici, mais les solutions se trouvent à l’intérieur de nos communautés. On doit avoir des intervenants qui sont présents après l’école et les fins de semaine, c’est crucial [pour aider les jeunes] , affirme le chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan , Bobby Cameron.

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, Bobby Cameron, estime que les Premières Nations dans la province doivent trouver des solutions à l'intérieur de la communauté. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Un montant insuffisant pour changer les choses

Or, selon le chef de la Première Nation Denesuline de Fond-du-Lac, Louie Mercredi, la somme reçue par la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan en provenance du gouvernement fédéral n’est pas suffisante, puisque, selon lui [les Premières Nations de la province] font face à une crise .

Il aimerait d’ailleurs que le gouvernement de la Saskatchewan s’engage à fournir une somme équivalente aux Premières Nations de la province.

Le ministre provincial de la Santé dans les milieux ruraux et éloignés, Warren Kaeding, s’est quant à lui dit satisfait du financement octroyé par Ottawa.

Il affirme que son gouvernement veut continuer de travailler en collaboration avec les Premières Nations. Il ajoute que la province est bien au fait qu’il est possible de faire mieux pour prévenir les suicides au sein des différentes communautés.

Vague de suicides et état d'urgence

Pour sa part, Margaret Bear, la chef de la Première Nation de Ochapowace, à l’est de Regina, a profité de la conférence de presse pour déplorer, les larmes aux yeux, les récents suicides de beaucoup de personnes au sein de sa communauté.

Le 9 décembre dernier, le conseil de bande a d’ailleurs déclaré l’état d’urgence, après que la communauté eut enterré une quatrième personne en moins de trois mois.

La mesure avait pour objectif d’attirer les regards des différents ordres de gouvernement, mais aussi de sensibiliser la population à une crise nationale , selon Margaret Bear.

C’est très difficile pour les membres de notre communauté. Nous souffrons, mais nous comprenons aussi qu’on doive poursuivre la lutte et faire tout ce qui est possible pour aider nos jeunes. Il faut leur faire comprendre qu’il y a une autre option [que le suicide] , affirme-t-elle.

La chef de la Première Nation de Ochapowace, Margaret Bear, peinait à retenir ses larmes en abordant le sujet délicat des suicides dans sa communauté. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Dans le même ordre d’idée, la Première Nation de Makwa Sahgaiehcan, au nord-ouest de Prince Albert, a également déclaré l’état de crise après le suicide d’une fille de 10 ans, il y a près d’un mois. Il s’agissait du septième suicide dans cette communauté depuis 2016.

La communauté qui compte un peu plus de 1000 membres s’était par la suite mobilisée pour tenter de trouver des solutions.

Avec des informations de Omayra Issa et de Grégory Wilson