La Bibliothèque Gaston-Miron, emblème parisien de la littérature québécoise

On a beau se trouver dans le 5 e arrondissement de Paris, on se sent au Québec en pénétrant dans la salle de La Clef, à l’université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3. C’est là qu’on peut feuilleter quelques-uns des 20 000 ouvrages de la Bibliothèque Gaston-Miron (BGM), une des plus importantes vitrines littéraires de la culture québécoise dans le monde.

Un texte d’Antoine Aubert

Tous et toutes sont là : Gabrielle Roy, Anne Hébert, Michel Tremblay, ainsi que la nouvelle génération, emmenée par Simon Boulerice et Kévin Lambert… Leurs ouvrages entourent des dizaines d’étudiantes et étudiants parisiens, très concentrés en ce mois de novembre sur leurs notes de cours ou sur leur écran d’ordinateur. En plus d'avoir ses recueils de poèmes dans les rayons, Gaston Miron a également droit à une chaise sculptée en son honneur par Michel Goulet, placée en évidence juste après l’entrée de la grande salle que la BGM partage, comme une ironie, avec la Bibliothèque du monde anglophone.

Les mots de Gaston Miron sont bien présents dans la bibliothèque qui porte son nom à Paris. Sculptée par Michel Goulet. Photo : Radio-Canada / Bibliothèque Gaston-Miron

Outre ceux des grands noms de la littérature québécoise, se trouvent aussi des ouvrages mettant en lumière les femmes artistes inuit, des synthèses du rapport Gendron ou encore un dictionnaire des injures québécoises. Pour Anne-Isabelle Tremblay, bibliothécaire en poste depuis septembre, cette variété montre toute la qualité du fonds de la BGM.

Hors de la province, je crois qu’aucune bibliothèque au monde ne possède un tel fonds québécois. Anne-Isabelle Tremblay

À sa création en 1964, la bibliothèque n’était qu’un simple centre de documentation destiné au personnel de la Délégation générale du Québec à Paris, avant d’ouvrir ses portes au public, quelques mois plus tard, notamment en raison de l’arrivée d’un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants québécois. En prenant ses quartiers dans les locaux de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3, rue Santeuil, en 2012, la bibliothèque a acquis une nouvelle envergure et continué sa belle histoire.

Devenue officiellement une bibliothèque en 1992, elle a adopté le nom de Gaston Miron en 2003, lors de la sortie d’un recueil inédit du poète. Du reste, l’auteur de L’homme rapaillé était un visiteur fréquent de la bibliothèque quand il venait à Paris , raconte Véronique Boisvert, déléguée du Québec dans la capitale française.

Gaston Miron en 1983 Photo : Gouvernement du Québec

Cette dernière voit dans la BGM l’illustration des liens privilégiés et directs entre la France et le Québec. Après tout, nos premiers échanges ont historiquement d’abord concerné l’éducation et la culture . À ses yeux, la signature d’un accord entre la Délégation (propriétaire du fonds) et la Sorbonne-Nouvelle, reconduit cette année jusqu’en 2027, s’est inscrite dans la lignée de cette histoire. Elle doit aussi permettre à la bibliothèque d’atteindre un plus grand public tout en continuant à mener à bien sa mission : faire connaître la richesse de la littérature québécoise dans la Ville Lumière.

Se faire connaître, tout un défi

Cadre universitaire oblige, la population étudiante et les chercheurs et chercheuses constituent aujourd’hui la plus grande partie des gens qui fréquentent la bibliothèque. Anne-Isabelle Tremblay se montre aux petits soins pour celles et ceux qui suivent des cours à la Chaire d’étude du Québec contemporain et au Centre d’études québécoises, situés à la Sorbonne Nouvelle.

Le public non universitaire s’avère en revanche bien moins nombreux, et ce, même si la BGM est ouverte à tout le monde et gratuite, au contraire des autres bibliothèques de la Sorbonne Nouvelle.

C’est vraiment un enjeu de se faire connaître en dehors du cadre universitaire. Anne-Isabelle Tremblay

Conscientes que peu de lecteurs et de lectrices qui s'intéressent à la création québécoise ont le réflexe de se rendre dans une enceinte universitaire pour emprunter quelques livres, tant la bibliothécaire que Véronique Boisvert misent sur les événements spéciaux. Des tables rondes avec des artistes du Québec et des lancements d’ouvrages organisés dans les locaux doivent faire parler de la BGM et attirer les gens curieux. Par ailleurs, une première projection de film, Nelly, d’Anne Émond, a été programmée cet automne.

Anne-Isabelle Tremblay, bibliothécaire de la Bibliothèque Gaston-Miron à Paris Photo : Radio-Canada / Antoine Aubert

Pour Anne-Isabelle Tremblay, passée par la Librairie Pantoute à Québec et employée à la Librairie du Québec à Paris pendant plusieurs années, se tenir à la page, repérer les nouveaux talents et acheter les ouvrages qui font l’actualité constituent un autre moyen de mettre de l’avant la bibliothèque. À ce titre, elle se réjouit de la vitalité et de l’audace de nombreuses maisons d’édition qui ont fait le pari de publier des premières œuvres. Avec succès! Je pense aux livres Le fil des kilomètres, de Christian Guay-Poliquin, Le plongeur, de Stéphane Larue, Nirliit, de Juliana Léveillé-Trudel, et tout récemment, Chienne, de Marie-Pier Lafontaine , autant de titres acquis par la BGM.

Kevin Lambert, remarqué en France cette année grâce à Querelle à Roberval, fait aussi partie des chouchous de la bibliothécaire. Il arrive à parler de débats sociaux, de crises (notamment ouvrières), de luttes des classes ou d’érotisme en utilisant la langue d’une manière inédite. Anne-Isabelle Tremblay compte bien inviter le jeune auteur à la BGM lors de son prochain séjour à Paris.

Un déménagement très attendu

Cette éventuelle rencontre se fera alors peut-être dans d’autres locaux. Tant la Sorbonne Nouvelle que la BGM diront en effet bientôt au revoir à la rue Santeuil. Ainsi, fini les édifices vétustes, ternes et amiantés qui ont fait la triste réputation de plusieurs universités parisiennes. Des bâtiments flambants neufs, du côté de la place de la Nation, dans le 12e arrondissement, attendent Anne-Isabelle Tremblay, qui devrait s’installer dans son nouveau bureau à la rentrée 2020.

Gaston Miron est évidemment très présent dans la bibliothèque qui porte son nom à Paris. Photo : Radio-Canada / Bibliothèque Gaston-Miron