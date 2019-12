L'Acadien Daniel LeGresley gravira le Mont Everest

L’Acadien Daniel Legresley s'y connaît en montagnes himalayennes. Il les a visitées il y a presque une décennie quand il a fait le voyage pour gravir le mont Lobuche, où il a pu observer ce qui deviendrait un projet de vie par la suite. Quand j’ai pu voir le lever du soleil sur le mont Everest à partir de là, je me suis dit qu’un jour, j’y retournerais et que je grimperais l’Everest.

Voir le soleil se lever sur l'Everest, à partir d'une montagne plus basse, a suffi pour Daniel LeGresley : il devait absolument y retourner. Photo : Courtoisie: Daniel LeGresley

Daniel LeGresley affirme avoir consulté des registres et ne pas avoir connaissance de Néo-Brunswickois ayant fait l’ascension tant convoitée. Si la préparation pour un tel exploit est importante, il estime avoir une forme physique suffisamment bonne pour réussir à se hisser au sommet du mont Everest. Il faut se préparer en montagne avec de l’équipement qu’on va utiliser là-bas. C’est ce que je fais dans les Adirondacks les fins de semaines, c’est important de préparer son corps dans des conditions de froid, de pluie, etc.

Mes accomplissements que j’ai faits jusqu’à maintenant, que ce soit des courses en montagne, des Ironman, des marathons, ont toujours été en vue de faire l’Everest. Daniel LeGresley, alpiniste

Respecter la montagne

L’alpiniste acadien affirme être conscient des dangers qui guettent les aventuriers sur le toit du monde. Pour cette raison, il sera accompagné d’un sherpa ainsi que d’un guide québécois reconnu mondialement dans le domaine, Gabriel Filippi.

En complément : Une course de 170 km en haute altitude pour Daniel Legresley

Il insiste sur le fait qu’il faut respecter Dame Nature. C’est elle ultimement qui décide de qui atteint ou non le sommet de la plus haute montagne au monde. La fenêtre d’opportunité du printemps, celle choisie par l’Acadien, est relativement courte et un très grand nombre d’alpinistes tentent alors d’atteindre leur but, ce qui crée des embouteillages au sommet.

L’expédition de Daniel LeGresley passera par la populaire voie du sud. Il affirme que la taille de son groupe devrait lui permettre d’éviter un trop gros trafic une fois dans les derniers mètres de la montée.

Le sommet de l’Everest se situe à 8850 mètres d’altitude. Ce sera pour lui la première fois qu’il montera à plus de 6000 mètres. Au-dessus de 7600 mètres se trouve la « zone de la mort » où l’oxygène dans l’air est trop rare pour y survivre très longtemps. Daniel LeGresley explique que les membres de son expédition ne prendront pas de risques et effectueront l’ascension avec l’assistance de bouteilles d’oxygène.

Ce sera aussi la première fois qu’il aura à franchir des crevasses en équilibre sur une échelle, image presque cinématographique qui aurait de quoi donner des frissons aux plus aventuriers d’entre nous.

Mais pour Daniel LeGresley, le fait de pouvoir apporter son drapeau acadien et de le faire flotter quelques minutes au sommet du monde, le jeu en vaut la chandelle.