Le prototype de la Play Station de Nintendo sera mis aux enchères

Au début des années 90, Nintendo et Sony ont travaillé en collaboration sur une console capable de lire à la fois les cartouches de Super Nintendo et les CD-ROM, qui a été baptisée Play Station (en deux mots). La machine n’a jamais vu le jour en raison des conflits entre les deux entreprises, et l’Américain qui en possède le seul prototype connu compte maintenant le vendre aux enchères en février prochain.