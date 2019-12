Un présumé réseau de paris sportifs des Hells Angels démantelé

La Police provinciale de l'Ontario (PPO), en collaboration notamment avec la Sûreté du Québec (SQ), a arrêté 28 suspects, dont trois membres en règle et un aspirant des Hells Angels, qui auraient exploité des sites web de paris sportifs illégaux.

Selon les policiers, la bande de motards aurait empoché ainsi des revenus de 13 millions de dollars de janvier à juillet dernier.

L'enquête indique que ces paris illégaux duraient depuis plus de cinq ans et auraient généré au total des recettes brutes de 131 millions.

Parmi les individus appréhendés se trouvent trois membres connus des Hells Angels, selon la PPO, soit Robert Barletta, Craig McIlquham et Eugenio Reda ainsi que la recrue Raffaele Simonelli.

Il est essentiel de s'attaquer au jeu illégal et à ses profits pour empêcher d'autres actes de violence liés à la lutte de pouvoir [entre criminels] pour l'argent. Thomas Carrique, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario

Au total, 228 accusations ont été déposées, y compris pour blanchiment d'argent, évasion fiscale, bookmaking et possession illégale d'une arme à feu.

Lors de perquisitions menées la semaine dernière, les policiers ont entre autres saisi sept maisons et deux résidences de vacances (8,1 M$) , 18 véhicules, plus de 1,7 million en argent liquide, des lingots d'or et 21 armes à feu.

Les sites web démantelés : Ultimate SB

Titan SB

PlaytoWin SB

Privada SB

Players SB

Enquête Ontario-Québec

En plus de la PPO, de multiples corps policiers régionaux, la SQ, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ont participé à l'enquête appelée projet Hobart.

L'enquête avait été lancée en janvier 2018, à la suite d'une « escalade de violence » un peu partout en Ontario et au Québec sous la forme de « tentatives de meurtre, incendies criminels, menaces d'extorsion, fusillades et agressions », explique la PPO.

C'est en enquêtant sur une maison de jeux à Mississauga, en banlieue de Toronto, que les policiers ont identifié les cinq sites de paris illégaux, indiquent-ils.

Selon la PPO, la plupart des accusés ont déjà comparu en cour. Les autres ont des audiences au cours des quatre prochaines semaines.

Meurtre

La PPO ajoute qu'au cours de son enquête, un membre des Hells Angels qui aurait participé au présumé réseau de paris illégaux, Michael Deabaitua-Schulde, a été assassiné.

Ce dernier a été tué en mars 2019 au moment où il « sortait d'un gymnase qu'il fréquentait » à Mississauga, précisent les policiers.

Quatre hommes de Montréal ont été arrêtés dans cette affaire.

Des dizaines de motards de l'Ontario et même du Québec et de la Colombie-Britannique avaient assisté aux funérailles de Deabaitua-Schulde en mars dernier.