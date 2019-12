Rémigny rêve d’une première marina sur le lac des Quinze

Depuis plusieurs mois, un groupe de citoyens travaille sur la possibilité d’aménager une marina au centre du village.

Le projet inclut 16 quais, dont 8 pour des stationnements saisonniers et une station de lavage. Il s’agirait de la première marina sur le lac des Quinze.

Desjardins a remis un chèque de 60 000$ à la marina de Rémigny. Photo : Facebook/Isabelle Coderre

La mairesse de Rémigny, Isabelle Coderre, croit que ce projet aura un impact majeur sur l’industrie touristique.

Nous, on a le rêve de mettre Rémigny sur la carte. C’est sûr qu’on a beaucoup de touristes au camping. L’été, ça bouge beaucoup à Rémigny donc on se dit qu’on pourrait rendre ça encore plus agréable. Dans le fond, ce qu’on aime de ce projet-là et qu’on trouve intéressant, c’est que ça nous lie avec les autres municipalités. On se promène en bateau, on peut arrêter à Angliers, à Guérin. On se rend même jusqu’à Moffet au pont brûlé , affirme Mme Coderre.

Le projet total est estimé à 150 000 $. Le comité travaille à trouver le financement manquant pour concrétiser le projet à l’été 2020.