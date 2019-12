Daniel Alfredsson, de retour sur la glace par amour du hockey

Le joueur du Sting Bantam AA d’Ottawa doit parfois se pincer pendant ses entraînements, lorsqu’il voit sur la glace le même visage que sur l’affiche de son enfance.

J’essaie encore de traiter cette information , mentionne l’attaquant de 13 ans, les yeux un peu plus ronds qu’à l’habitude. Je commence à m’habituer, mais au début, je devais me convaincre qu’il était vraiment mon entraîneur.

C’est tellement plaisant d’utiliser les connaissances que j’ai. Je dois parfois ralentir, parce que je veux tout leur enseigner. Daniel Alfredsson, entraîneur-chef (ou ancien capitaine des Sénateurs)

Celui qui a porté l’uniforme des Sénateurs pendant 17 saisons est entraîneur-chef d’une équipe pour la première fois cette année. Son fils Loui est le capitaine de la formation et il porte le numéro 11, que son père a rendu célèbre à Ottawa. Sa crinière châtaine dépasse sous son casque, comme celle du plus vieux Alfredsson à une autre époque.

Ce n’est pas toujours évident d’être l’entraîneur de son enfant, mais on a vraiment une belle relation. Il me dit quand je parle trop et je lui dis lorsqu’il ne se force pas suffisamment , dit Alfredsson au sujet de son deuxième né.

La 2e vie de Daniel Alfredsson

Coach a toujours raison

Alfredsson interpelle son frère Henric, son assistant avec le Sting, pendant un entraînement à la Place TD, à quelques jours du départ du club outre-mer. Les deux échangent en suédois, avant de rassembler les 17 joueurs pour leur donner de nouvelles instructions.

Le plus vieux des frères Alfredsson s’adresse à son équipe en anglais, avec le soupçon d’accent qui lui reste après plus de deux décennies en Amérique du Nord.

Ses 1157 points en 18 saisons dans la LNH suffisent pour attirer l’attention de ses athlètes.

Des fois avec les autres coaches, tu questionnes ce qu’ils disent, mais avec lui, tu sais que c’est vrai , souligne Graydon Laughlin, qui n’hésite pas à parler de l’humanité dont fait preuve son mentor.

Le Sting d’Ottawa sera la seule équipe canadienne à participer dans la compétition pour les moins de 14 ans à la Coupe Göteborg. Photo : David Richard

Il n’y a pas juste le fait qu’il est extrêmement compétent parce qu’il sait ce qu’il fait, mais c’est vraiment un excellent entraîneur, il promeut le respect, l’esprit d’équipe et il est super humble. Julie Kinnear, mère d’un des joueurs

Le principal intéressé n’hésite pas à rappeler ses athlètes à l’ordre pendant l’entraînement, distribuant conseils, mais aussi sourires et encouragements.

Évidemment, je sais de quoi je parle et je peux les aider avec leurs lancers, leurs passes, les tactiques, mais je veux aussi être l’ami à qui ils peuvent venir parler , précise l’ancien capitaine des Sénateurs en marge de la séance, qu’il a choisi de prolonger de 30 minutes, un choix qu’aucun joueur n’a contesté.

Les joueurs du Sting d'Ottawa assisteront à l’intronisation de leur entraîneur au Temple de la renommée du hockey suédois. Photo : David Richard

Goût de l’effort, plaisir et compétition

L’effort, c’est ce que l’ancienne étoile de la Ligue nationale de hockey (LNH) demande d’abord et avant tout. Les buts, les victoires, les trophées ne sont que des bénéfices secondaires. À quoi bon gagner si ce n’est pas mérité?

Loui, le fils de Daniel Alfredsson, est le capitaine de la formation. Photo : David Richard

Je peux être exigeant, je veux qu’on travaille fort à l’entraînement. Ma philosophie, qui me vient de mon père et d’autres entraîneurs que j’ai eus, est que le hockey doit être plaisant , raconte Alfie en se rappelant sa propre expérience.

Pour se rapprocher encore plus de son passé de jeune hockeyeur, le Suédois a décidé d’amener ses jeunes protégés dans son pays natal pour un tournoi international auquel il a lui-même participé en 1985. Son équipe avait alors surpris en terminant au 3e rang.

Il n’a pas d’ambition précise cette fois-ci, pour le 40e rendez-vous de la Coupe Göteborg - le nom de la compétition en question, alors que le Sting devra jouer 11 matchs en 4 jours dès le 2 janvier.

Ça va être beaucoup de parties, souvent trois par jour. Mais on veut essayer de gagner le tournoi. Graydon Laughlin, attaquant

Le Sting sera la seule équipe canadienne dans la compétition pour les moins de 14 ans qui rassemble 64 équipes. Les Ottaviens se mesureront à des formations de la Finlande, de la République tchèque et, bien sûr, de la Suède.

À la découverte de la culture scandinave

Les joueurs d’Alfredsson auront d’ailleurs la chance de connaître certains de leurs adversaires locaux, puisqu’ils passeront trois jours à s’entraîner avec une équipe suédoise sur l’île de Ljusterö, en plus de vivre avec les familles des joueurs de la place.

Une bonne occasion d’en apprendre plus sur le pays qui les accueillera pour les célébrations du jour de l’An.

C’est une expérience dont ils vont se souvenir pour le reste de leur vie. Daniel Alfredsson

Pour le moment, leurs connaissances de la culture nordique se limitent aux boulettes suédoises et aux joueurs de hockey talentueux que le pays scandinave a produits.

J’ai hâte de voir leur nourriture, leurs traditions et comment ils parlent. Leur langue est très belle , raconte Jake Huxley, qui avoue ne connaître qu’un seul mot de suédois, qu’il n’ose pas répéter, au risque d’être offensant.

Ses coéquipiers et lui s’attendent toutefois à remarquer un style de hockey différent de celui pratiqué en Amérique du Nord. Ce sera une bonne expérience pour eux, de jouer contre des équipes européennes, qui misent surtout sur les habiletés et la possession de la rondelle , ajoute Alfredsson.

Daniel Alfredsson utilise ses connaissances en tant qu'ancien capitaine des Sénateurs pour tout enseigner à son équipe. Photo : David Richard

Parmi les grands de la Suède

Le Sting d’Ottawa fera un tour du chapeau lors de son voyage en Suède : en plus d’en apprendre sur la culture et de jouer au hockey, les joueurs assisteront à l’intronisation de leur entraîneur au Temple de la renommée du hockey suédois lors d’une cérémonie à Göteborg, le 28 décembre.

Ce sera un moment spécial, pendant un match avec mon ancienne équipe. Je pense que l’accueil sera chaleureux. Daniel Alfredsson

Je suis excité pour lui parce que c’est un gros honneur , mentionne Noah Robillard, un attaquant, qui partagera le moment avec lui lors d’un match de la Ligue suédoise mettant en vedette Frölunda, l’équipe avec laquelle Alfredsson a passé le lock-out de la LNH, en 2004-2005.

C’est un privilège d’être là pour le voir être intronisé , rétorque Kalen Humphries.

Ce dernier ne cache pas ses propres ambitions : marcher dans les pas de son entraîneur, celui-là même qu’il regardait de loin avec admiration il n’y a pas si longtemps et qui l’accompagne maintenant dans son développement, même s’il doit encore se pincer pour y croire.