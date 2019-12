Ils nous ont quittés en 2019

Eddy Lefrançois (1970-2019)

Eddy Lefrançois continue d'inspirer les résidents de Dubreuilville. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Cet homme s’est éteint à l’âge de 48 ans le 4 janvier. Eddy Lefrançois vivait avec la sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig.

Défiant toutes les probabilités, l’homme a survécu plus de 20 ans alors que les pronostics lui donnaient seulement 5 ans. En 2016, il est devenu un ambassadeur de la Société canadienne de la SLA.

Bernard Thibodeau (1948–2019)

Bernard Thibodeau était bien connu du monde associatif. Photo : Université de Hearst

Le monde coopératif a perdu en 2019 un pilier en la personne de Bernard Thibodeau. L’homme originaire d’Espanola à l’ouest du Grand Sudbury est décédé le 15 février. Il avait 70 ans. M. Thibodeau a fait sa marque à la direction de la Caisse Populaire de Kapuskasing pendant 25 ans.

Il a aussi siégé à titre de président du Conseil des gouverneurs de l’Université de Hearst et comme membre du conseil d’administration de la Fondation franco-ontarienne.

Claude Belcourt (1950–2019)

Claude Belcourt est devenu le premier éditeur des Éditions Prise de parole en 1973. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Claude Belcourt est décédé le 22 février. Il avait 69 ans. M. Belcourt a marqué le milieu littéraire franco-ontarien en devenant le premier éditeur des Éditions Prise de parole en 1973.

Il y est demeuré directeur jusqu’en 1978 et a siégé au conseil d’administration jusqu’en 1988. Il militera aux côtés de Robert Paquette pour l’affirmation de la culture franco-ontarienne et pour l’expression des artistes de la région.

Raymond Lafleur (1943–2019)

Raymond Lafleur a longtemps été PDG de l’hôpital Notre-Dame de Hearst. Photo : Les ami-e-s de la francophonie de Hearst

Raymond Lafleur est décédé le 3 avril des suites d’un cancer. Il avait 75 ans. Le natif du Nord-Est de l’Ontario a travaillé pendant 35 ans à l’hôpital Notre-Dame de Hearst. C’est sous sa direction que l’établissement de santé est devenu le premier à recevoir sa désignation d’hôpital bilingue.

Benoît Serré (1949–2019)

L'ancien député Benoît Serré, a siégé à la Chambre des communes de 1993 à 2004. Photo : Famille Serré

Emporté par le cancer à l’âge de 68 ans, Benoît Serré a été le premier francophone à être élu comme député libéral dans l’ancienne circonscription fédérale de Timiskaming — Rivière-des-Français de 1993 à 1997. Il est ensuite réélu dans cette circonscription renommée Timiskaming—Cochrane jusqu’en 2003.

Il fait partie d’une longue lignée de politiciens, son frère Gaëtan (décédé) étant ancien député libéral fédéral dans Nickel Belt. Marc Serré, son neveu est l’actuel député de cette circonscription à la Chambre des communes. Benoît Serré est mort le 11 mai.

Gilles Gagnon (1937–2019)

L'ancien maire de Hearst Gilles Gagnon. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Gilles Gagnon, qui a été maire de Hearst de 1980 à 1994, est décédé le 12 juin à l'âge de 81 ans à Ottawa, où il résidait depuis plusieurs années.

Né en 1937 à Mattice, près de Hearst, M. Gagnon a aussi siégé comme conseiller municipal.

Dans les années 1970 et 1980, il a occupé le poste de directeur général à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Claude Mayer (1933–2019)

L'ancien maire de Rivière des Français, Claude Mayer Photo : Radio-Canada

L'ancien maire de la municipalité de Rivière des Français, Claude Mayer, est décédé le 5 août à l'hôpital de Sudbury. Il avait 86 ans.

Claude Mayer a été le premier maire de la municipalité de Rivière des Français lors des fusions municipales en Ontario, en 2000. Auparavant, il était préfet du canton de Cosby, Maston et Martland.

Claude Mayer a pris part à la création, en 1977, du Tournoi familial annuel de hockey de Noëlville qui existe toujours et du Camp Soleil de Noëlville qui a célébré son 25e anniversaire en 2018. Il a aussi été très actif au sein du Club Richelieu de Rivière des Français et des Chevaliers de Colomb de Noëlville.

Yves Saint-Denis (1941–2019)

Yves Saint-Denis était ardent défenseur de la francophonie en Ontario, se plaisant à l’appeler « l’Ontarie ». Photo : Radio-Canada / Denis Babin

M. Saint-Denis s’est éteint le 9 septembre à l’âge de 78 ans. Natif de l’Est ontarien, il a combattu toute sa vie pour l’Ontario français, qu’il appelait « l’Ontarie ». Dans les années 60, sur la scène québécoise il s’est rallié à la cause souverainiste.

Plus tard, il a reçu le Prix Séraphin-Marion de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et l’Ordre des francophones d’Amérique. Yves Saint-Denis est le président fondateur de l’ACFO de Prescott-Russell et ancien président de l’ACFO provinciale.

Don Rumball (1941–2019)

Donald Rumball était un francophile de la région de Toronto, qui a souvent commenté les budgets ontariens lors d’émissions spéciales à Radio-Canada en Ontario. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Ce francophile natif de l’Afrique du Sud est décédé le 11 octobre. Il était âgé de 78 ans. M. Rumball, un économiste indépendant était un passionné de la langue française et intervenait régulièrement dans les médias, dont Radio-Canada, pour commenter l’actualité économique et politique.

Il a aussi été président du CA au Théâtre français de Toronto (TFT) en plus d’écrire plusieurs ouvrages économiques et biographiques.

Frère Roland Saumur (1931–2019)

Le frère Saumur a été en tête du département d’éducation physique de l’école secondaire Thériault de 1968 à 1980 et continuait de donner des conseils aux entraîneurs et élèves pendant sa retraite. Photo : École secondaire Thériault

L’ex-enseignant bien connu à Timmins et expert en course de fond le Frère Roland Saumur (frère Cassien) s’est éteint le 3 décembre à l’âge de 87 ans. Il a été pendant 71 ans membre de la communauté des frères du Sacré-Cœur.

Il est devenu entraîneur pour l’équipe de hockey de l’École Secondaire Don-Bosco, l’ancêtre de l’école secondaire Catholique Thériault. Il a été à la tête du département d’éducation physique de 1968 à 1980.