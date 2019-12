À New York, le défi de faire revivre les commerces fantômes

Derrière les sapins et les lumières se cache cependant une réalité moins reluisante. Cette année, des décorations ont été installées sur les façades de quatre commerces qui, comme plusieurs autres dans la métropole, ont récemment été désertées.

C’est déprimant et c’est frustrant , lance Justin Levinson devant un édifice vide au coin de la 8e Rue et de la 6e Avenue, dans le West Village. La librairie qui occupait cet espace commercial, raconte-t-il, a fermé ses portes il y a près de six ans, sans jamais que l’immeuble soit occupé par la suite.

En marchant sur la 8e Rue, Justin Levinson, citoyen de longue date de Manhattan, nous montre le nombre impressionnant de fenêtre placardées et de portes cadenassées.

Autant de boutiques et de restaurants que sa femme et lui ont fréquentés et qui aujourd’hui n’existent plus.

Justin Levinson a tenté d'en savoir plus sur le nombre de façades vacantes à New York. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Vous vous attachez à ces endroits. Vous avez des souvenirs. Ce sont ces commerces qui donnent de la couleur à un quartier. Justin Levinson

Justin Levinson a voulu mieux comprendre l’ampleur du phénomène. En 2016, le New-Yorkais a donc commencé à le documenter sur un site Internet et affirme avoir recensé plus de 1000 locaux commerciaux vides à Manhattan.

Justin Levinson a recensé les façades commerciales vides sur l'île de Manhattan. Photo : Gracieuseté Justin Levinson

Un rapport municipal publié en 2018 évoquait un taux d’inoccupation des commerces de détail d’environ 9 % pour l’ensemble du territoire new-yorkais.

Un autre département de la ville a plutôt déterminé que près de 6 % des locaux sont vacants à l’échelle de la ville, ajoutant que l’espace commercial libre a doublé entre 2007 et 2017.

L’an dernier, le New York Times rapportait même que, selon une étude de l’agence Douglas Elliman, le cinquième des espaces commerciaux ayant pignon sur rue dans l’arrondissement de Manhattan étaient vides. Cette statistique a été contestée.

Quel est le véritable portrait de la situation? Impossible de le savoir.

Des chiffres « qui manquent de transparence »

Dire que les chiffres augmentent, c’est toujours difficile à dire. C’est quelque chose qui n’est pas du tout transparent , explique Stéphane Brenot, agent spécialisé dans l’immobilier commercial.

À New York, il n’y a pas de registre officiel des espaces libres. Les associations de propriétaires publient des rapports, au bout desquels, selon Stéphane Brenot, on ne sait pas très bien ce qu’on a lu .

La Ville de New York est à la recherche de solutions pour aider les commerces à demeurer ouverts. Photo : Getty Images / Spencer Platt

Cet automne, le conseil municipal a donc adopté un règlement qui forcera dès l’année prochaine les propriétaires à enregistrer leurs locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’édifices new-yorkais. Ils seront également contraints de déclarer la grandeur, le prix du loyer et le statut d’occupation.

Ces informations contribueront à la création d’une banque de données qui sera rendue publique en 2021.

Comprendre le problème avant de s’y attaquer

On ne peut pas évaluer ce qui pourrait améliorer les choses quand on ne sait pas quelle est la situation réelle , lance le commerçant du West Village Sean Kavanaugh-Dowsett, qui appuie la mesure adoptée par la ville.

Le commerce de Sean Kavanagh-Dowsett est confronté à des difficultés financières, notamment en raison du loyer exigé. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

N’empêche, le copropriétaire d’un salon de thé et d’une boutique de produits britanniques a sa petite idée des causes. Comme d’autres acteurs du milieu des affaires, il souligne lui aussi le rôle du commerce électronique, mais surtout les prix exorbitants des loyers commerciaux dans la métropole.

Pour les trois petits locaux qu’il occupe, le loyer mensuel est de près de 30 000 $, auxquels s’ajoutent les salaires de la trentaine d’employés et les taxes municipales.

Nous nous battons pour survivre , lance l’entrepreneur, soulignant que c’est une campagne de financement en ligne lancée l’année dernière qui a permis au salon de thé fondé il y a plus de 25 ans de garder ses portes ouvertes.

À New York, il n'existe pas de registre officiel du nombre de commerces vacants. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

L’agent immobilier Stéphane Brenot a constaté que, malgré une baisse récente des prix dans le marché locatif, des commerçants ont été touchés dans plusieurs secteurs, du West Village aux boutiques de luxe de Madison Avenue.

Ils se sont retrouvés avec des frais énormes et une augmentation du chiffre d’affaires qui n’était pas suffisante pour les couvrir. Donc, après un an ou deux, ils ont commencé à partir. Stéphane Brenot, agent immobilier

À New York, certains élus militent donc pour l’adoption de mesures qui iraient au-delà de la création d’une base de données.

Un débat autour de la taxation des locaux vides, qui découragerait les propriétaires de garder un espace commercial vacant en attente de l’obtention d’un prix plus élevé, fait partie des idées proposées depuis des années.

Cette possibilité est dénoncée par certaines associations de propriétaires, qui évoquent plutôt autres facteurs, comme la taxation, la réglementation et les salaires.

Avec la collecte d’information sur les espaces locatifs qui débutera en 2020, le débat se poursuivra autour des solutions qui permettront d’assurer la pérennité du commerce de détail dans une ville qui a attiré 65 millions de touristes l’année dernière.